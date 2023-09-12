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金正恩列車抵俄國！攜2名「軍火大將」會晤普丁　估換取俄軍事技術

▲▼北韓最高領導人金正恩10日下午搭乘專車離開平壤，內閣總理金德訓等官員送行。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩10日下午搭乘專車離開平壤。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄國、北韓（朝鮮）官媒昨日（11）晚間證實，北韓最高領導人金正恩將在近期內訪俄，同時與俄國總統普丁舉行會談，外界紛紛關注金正恩的列車將於何時抵達俄羅斯。日媒指出，稍早疑似是金正恩搭乘的專用列車已經抵達位於俄朝邊境的哈桑站，當地還舉行歡迎儀式。俄國當地媒體指出，該列車正駛向俄羅斯烏蘇里斯克（雙城子）。

根據日媒《日本新聞網》報導，俄國當地政府關係人士透露，金正恩所搭乘的專用列車今日（12）上午已經抵達俄國濱海邊疆區的哈桑站（Khasan），該地隔著圖們江（北韓稱豆滿江）與北韓羅先特別市相望，當地人士還特別在哈桑站為金正恩舉辦歡迎儀式。

金正恩所搭乘的綠皮專用列車被稱為「太陽號」，象徵北韓最高領導人的崇高地位，時速僅約50多公里。日媒《共同社》指出，金正恩預估將於12日抵達俄羅斯境內，並且很有可能在12日晚間和普丁召開雙邊會談，是自從2019年4月兩人會晤以後，睽違4年5個月舉行的會談。

俄羅斯克里姆林宮則證實，普丁將與訪俄的金正恩舉行會談，雙方還會出席晚宴，不過內容並未公開詳細的會談地點、時間點。

▼北韓最高領導人金正恩離開平壤，內閣總理金德訓等官員送行，當中可以看到外務相崔善姬的身影。（圖／路透）

▲▼北韓最高領導人金正恩10日下午搭乘專車離開平壤，內閣總理金德訓等官員送行。（圖／路透）

▲▼金正恩搭乘的綠皮專用列車抵達中國吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市防川村，該地與北韓、俄羅斯交界。（圖／CFP）

▲金正恩搭乘的綠皮專用列車抵達中國吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市防川村，該地與北韓、俄羅斯交界。（圖／CFP）

北韓官媒《朝中社》也同樣透過報導指出，其實金正恩早就已經於10日下午搭乘專用列車從北韓首都平壤出發，從官媒釋出的相片中，可以看到黨政高層在平壤車站為金正恩送別，至於隨行金正恩訪俄的北韓黨政官員，包括外務相崔善姬、朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、朝鮮勞動黨軍政指導部長朴正天。

其中，李炳哲、朴正天是北韓軍方權力第1、2把交椅，本月6日更曾跟隨金正恩前往新浦造船廠出席新型戰術核武攻擊潛艦「金君玉英雄艦」下水儀式，該3000噸羅密歐級改良版潛艦初估可掛10枚潛射彈道飛彈（SLBM）。南韓《韓聯社》認為，李、朴可能與北韓向俄國提供武器交易有關。

▲▼金正恩6日前往咸鏡南道新浦造船所，出席新型核戰術攻擊潛艦「金君玉英雄艦」下水儀式。（圖／路透）

▲金正恩6日前往咸鏡南道新浦造船所，出席新型核戰術攻擊潛艦「金君玉英雄艦」下水儀式，李炳哲、朴正天隨行。（圖／路透）

朴正天主掌北韓彈道飛彈的研發和試射，包括主導地對空飛彈、極超音速飛彈、透過鐵路試射彈道飛彈等試射活動；至於李炳哲也曾主導彈道飛彈、潛射彈道飛彈等的研發與試射，2017年還曾遭美國財政部制裁、凍結在美資產。

另外，朝鮮勞動黨書記朴泰成、北韓海軍司令官金明植、朝鮮勞動黨軍需工業部長趙春龍也隨同金正恩訪俄。其中朴泰成身兼北韓國家非常設宇宙科學技術委員會委員長，南韓《韓聯社》分析，他與金明植被認定是負責為北韓向俄方獲取核動力潛艦技術的核心關係人士。

至於金正恩的高麗航空專機也被航班追蹤網站「Flightradar24」偵測到，12日上午6時57分從平壤順安國際機場飛往俄羅斯海參崴，該架航班為高麗航空JS621，被認為是金正恩經常搭乘的P-671。南韓《韓聯社》分析，該架班機可能是為了載送北韓相關人員前往俄羅斯。

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