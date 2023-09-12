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世界最危險城市排名出爐！第1名去年601人遭殺害　美國6城上榜

墨西哥科利馬暴力事件頻傳，幫派火拼事件幾乎天天上演。（圖／達志／美聯社）

▲墨西哥科利馬暴力事件頻傳，幫派火拼事件幾乎天天上演。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

世界上最危險的城市在哪裡？據墨西哥組織「倡導組織公共安全和刑事司法公民委員會」（CCPSCJ）的最新排名，大多數危險城市聚集在西半球，其中多數為南美洲、中美洲及美國的城市。過去一年榜上城市平均兇殺率為每10萬人64.55起，高出全球平均每10萬人5.36起10倍多，出國旅遊的時候要多注意。

墨西哥組織「倡導組織公共安全和刑事司法公民委員會」（CCPSCJ）近期推出了年度報告，針對世界上最危險、暴力的40個城市進行評選。其中北美大陸的城市佔了一半以上，另外13個則來自南美洲、4個來自南非。

排行前10名中有9名被墨西哥包下，其中第一名城市科利馬，過去一年內有601人遭故意殺害，平均每10萬名居民就有182起兇殺案，據美國政府公開報告表示，該城市有4個主要販毒集團，互相經常競爭、與警方火拚，因而造就高兇殺率，當局也難以控制。

美國上榜名單中有新奧爾良、巴爾的摩、底特律、曼非斯、克里夫蘭和密爾瓦基，其中新奧爾良高居第8名，平均每10萬人就有71起凶殺案，當中有97%源於槍枝暴力，且該城市亦有許多幫派暴力問題，甚至擴展到旁邊的城市，情況緊張。

餘下排名中，以南非的死亡人數為最多、最嚴重。上榜城市開普敦、約翰尼斯堡和德班的死亡人數高於排名中的所有城市，在2022年的最後3個月內，南非一天約有83人遭謀殺，比例相當高。但其因城市人口眾多，兇殺率被人口稀釋才跌出10名外，且當地暴力事件頻繁，旁觀民眾常不小心陷入事件無法脫身，相當危險。

這些排名前40名城市有許多相似之處，如人口密集且成長迅速、貧困、幫派暴力盛行、政府管理失當等問題。專家也分析表示，大部分的城市犯罪都與貧窮脫離不了關係，若又加上人口稠密的因素，就會助長犯罪率不斷攀升。

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