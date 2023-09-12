沒消費還連2天停車！　日店員狠招「300張警告書」貼滿車

▲車主占用店家專用停車位，店員反擊。（圖／翻攝推特「@ZanEngineer」）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣路邊違停、占用私人土地停車等交通亂象多到不少人已見怪不怪，但日本近日發生一起類似的違規事件，引發日本網友熱議。一名車主因未到店內消費卻占用店家專用停車場，被看不過去的店員貼上將近300張的警告標語，團團包圍整台車，部分網友認為店家做法過激，但也有網友說，是車主不對在先，店員只是反制。

日本《富士新聞網》報導，すき家（SUKIYA）連鎖速食餐廳東京某分店停車場，因遭一位車主長期占用卻未入店內消費，店員因此貼了超過200張、將近300張的警告標語，要求車主移車。

畫面中白紙黑字貼滿整整一台車，連後照鏡、輪框上都有，每張紙上都有顯眼的「警告」2字。

該張照片攝於本月3日，記者實際採訪店家，得知該車主在本月2日到3日期間，連續2天從早上9時至晚間8時30分占用停車位，每天長達11.5小時，看不下去的店員才會出此下策。

不過店員的做法引起網友兩極反應，一派認為占用車位雖然錯，但用這麼誇張的手法有點太超過了，另一派則認為是車主先違規還屢勸不聽，店員的反應只是剛好而已，「有些人可能會說太多了，但說白了，只有做到這樣，造成麻煩的人才會意識到自己造成他人麻煩了。」

報導指出，車主後來已經出面與店家約定，不會再占用店家停車場。SUKIYA官方則表示檢討員工做法，並嚴厲警告當事員工，訓練正確處理方式。