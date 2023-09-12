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特斯拉還有1大金礦！　大摩分析估達16兆市值貢獻

▲特斯拉上海超級工廠第200萬輛整車出廠。（圖／翻攝新華社）

▲根據摩根士丹利預測，特斯拉未來可期。（圖／翻攝新華社）

記者張靖榕／綜合外電報導

摩根士丹利分析師團隊最近指出特斯拉還有一個大金礦，那就是Dojo超級電腦，他們預測Dojo未來將為特斯拉市值帶來高達5000億美元（約新台幣15.97兆元）的增幅。

中媒《財聯社》報導，大摩分析師Adam Jonas團隊報告中，將特斯拉股價從每股250美元提高至400美元，並將其列為行業內首選股，建議投資者增持該股票。此外，大摩表示特斯拉從原本的汽車與科技公司，變成更像是一間科技公司，收入來源的大宗是軟體與服務業務。

接下來，團隊預測Dojo將為特斯拉帶來價值5000億美元的市值增幅。特斯拉從2021年起便不斷強調Dojo系統在人工智慧與自動駕駛帶來的驚喜，執行長馬斯克更在今年7月表示，公司計畫在2024年底對該項目投資超過10億美元。

Dojo主要工作是訓練特斯拉全自動駕駛系統，但它實際上可以走的路更廣。大摩分析師總結，雖然很難證明特斯拉對Dojo成本與性能上的承諾，但有鑑於該公司創新能力與歷史，有機會推出具競爭力的解決方案。

馬斯克6月曾透露，Dojo已經上線並運行數個月，而且不只適用在特斯拉全自動駕駛中。Jonas的團隊分析稱，考慮特斯拉即將推出自駕計程車與網路服務，Dojo落地似乎更加明確，並且可能會推動特斯拉公司生態重大升級。

大摩分析師以占亞馬遜70％利潤的雲服務AWS為例，指出新業務有時會後來居上，成為公司營收主力，並認為Dojo也有這樣的潛力，未來開拓的新市場貢獻將遠遠超過汽車業務的利潤。

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