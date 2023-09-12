婚宴紅包竟出現「手繪版本」　新娘傻了：沒想到還這麼有誠意

▲婚禮收到兩張手繪假鈔，新娘錯愕。（圖／翻攝自Tik Tok）



圖文／CTWANT

南韓先前發生新人結婚當天被未受邀的前男友與女性友人鬧場，原來新娘的前男友是受該女性友人聳恿才參加婚禮，倆人禮金甚至使用教學用假鈔魚目混珠，未料類似狀況也在馬來西亞發生，有女網友表示，她點算前一晚婚宴的紅包時，竟發現有人包了「兩張手繪鈔票」。

根據馬來新聞《Kosmo》報導，一名新娘近日在社交媒體上抱怨，自己的婚禮上有賓客為了省錢騙吃騙喝，紅包內竟然塞了假鈔，讓她哭笑不得。她指出，當她發現收到的兩張20令吉的紙鈔居然是手繪的假鈔時，感到非常錯愕。

這名女網友表示，「這是國家發佈最新的鈔票嗎？我原以為給空紅包已經很糟糕了，沒想到還有這麼『有誠意』的招數」！對此，網友對於原PO在大喜之日收到手繪鈔票也感到震驚，認為非常不妥，「紅包本來就是對新人的祝福，豈能如此欺騙呢」？

▲新娘近日在社交媒體上抱怨，自己的婚禮收到兩張手繪假鈔，左為當地通用馬幣，右為手繪假鈔。（圖／翻攝自Tik Tok）



有其他網友則表示，一些財務有壓力的賓客，礙於面子又不想空手落得別人的話柄，因此才出此下策，「或許這名賓客不是故意的，只是放不下面子」。不過也有網友指出，辦婚宴是為了邀請親朋好友一起吃頓飯，不是為了紅包，表明一些朋友舉辦婚宴時，都會事先說明不收紅包。除此之外，也有人表示，若是自己收到手繪鈔票會珍藏留念，「因為不是每個人都有」，雖然不是真鈔，但至少想想對方手繪鈔票的努力。

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