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足球賽中吞黃牌！英球員竟舉「UNO迴轉卡」反擊　爆笑畫面曝光

▲▼福什在吃下一張黃牌後，用Uno迴轉卡將懲罰反彈到裁判身上。（圖／翻攝自IG）

▲福什在吃下一張黃牌後，用Uno迴轉卡將懲罰反彈到裁判身上。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

英國9日舉辦了一場慈善公益足球賽，邀請知名YouTuber與Sidemen FC一起踢球募捐。豈料，YouTuber隊一名成員因犯規被裁判亮黃牌警告時，居然拿出了一張Uno迴轉卡（Reverse），將警告「反彈」給裁判，讓全場氣氛瞬間沸騰。

綜合外媒報導，當比賽進行到第77分鐘時，Sidemen FC已奪下6分，比只有4分的YouTuber隊領先不少。膠著的賽況讓YouTuber福什（Max Fosh）著急不已，意外犯規，因此裁判克拉滕博格（Mark Clattenburg）立即吹哨，為福什送出一張黃牌。

不料，這名YouTube頻道訂閱高達231萬的網紅並沒有因此生氣，反而一臉正經地拿出一張綠色的Uno迴轉卡，邊搖食指邊回敬給裁判，讓現場裁判與解說員瞬間笑瘋，就連裁判本人也被他無厘頭的行為逗樂，從原先的傻眼到忍不住露出微笑。

相關影片曝光後，瞬間在網上引發熱議，不少人還將福什的照片做成迷因圖，嘲笑他拿出的綠色迴轉卡也不符合規則，應該要拿黃色迴轉卡才行。報導稱，在各界名人加持下，這場慈善公益足球賽共吸引了6萬人到現場觀賽，還有逾200萬人在網上觀看直播。比賽光是上半場就募得了195萬英鎊。

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