買樂透中7千多萬元大獎　二寶媽「8年內花完」離婚嗨喊：過得很爽

▲中獎女子澄清，她不後悔在短時間內把錢花完。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國女子蘿拉(Lara Griffiths)2005年與丈夫羅傑(Roger Griffiths)樂透中英鎊180萬元（約台幣7千多萬元）大獎，所有獎金卻在8年內揮霍殆盡，2人婚姻也因此結束，然而她近來卻向媒體表示，她完全不後悔在短時間內把所有獎金花光，因為那樣的生活讓她很開心。

來自英國西約克郡的53歲蘿拉，與羅傑離婚後獨自養育2名孩子，近來她對外澄清，她完全不後悔在8年內把所有獎金花光，「所有人都說『樂透毀了我的生活』，或是我沉迷整形很蠢，不是個好媽媽，但事實是我很明智地用錢，並且度過了一段非常快樂的時光」。

British lotto winner who blew $2.2M jackpot in 8 years said she ‘had a great time’ https://t.co/iLz18nCwBx pic.twitter.com/ImK9OgetMI — New York Post (@nypost) September 8, 2023

蘿拉表示，她2005年和羅傑贏得高額獎金後，第一件事情就是買了前往杜拜的機票，度過了10幾天愉快的旅程，不過他們並沒有亂花錢，買的是經濟艙機票，還把剩餘獎金拿去投資，買下一間她曾工作過的沙龍，透過抵押貸款購買新房，還買了許多能夠增值的名貴二手轎車和名牌包，後來是因為羅傑投資音樂事業失敗，才會搞到散盡家財、婚姻失和。

蘿拉表示，人生突然能擁有這麼多錢，真的是很新奇的體驗，不過她也從過去的失敗經驗中學習，「我願意舉雙手投降並且接受錯誤，無論結果如何，過去10年我都是把錢花在『讓孩子能擁有更好的生活』上，所以樂透並沒有毀掉我的人生」，現在她與2名女兒一起住在老母親家中，日子仍過著十分快樂。