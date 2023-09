買樂透中7千多萬元大獎　二寶媽「8年內花完」離婚嗨喊：過得很爽

▲中獎女子澄清,她不後悔在短時間內把錢花完。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國女子蘿拉(Lara Griffiths)2005年與丈夫羅傑(Roger Griffiths)樂透中英鎊180萬元(約台幣7千多萬元)大獎,所有獎金卻在8年內揮霍殆盡,2人婚姻也因此結束,然而她近來卻向媒體表示,她完全不後悔在短時間內把所有獎金花光,因為那樣的生活讓她很開心。

來自英國西約克郡的53歲蘿拉,與羅傑離婚後獨自養育2名孩子,近來她對外澄清,她完全不後悔在8年內把所有獎金花光,「所有人都說『樂透毀了我的生活』,或是我沉迷整形很蠢,不是個好媽媽,但事實是我很明智地用錢,並且度過了一段非常快樂的時光」。

British lotto winner who blew $2.2M jackpot in 8 years said she ‘had a great time’ https://t.co/iLz18nCwBx pic.twitter.com/ImK9OgetMI