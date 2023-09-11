最後的父愛！摩洛哥爸強震中「肉身護子」　碎石狠砸頭部喪命

The Moroccan earthquake has brought devastation to the foothills of the Atlas Mountains. In the village of Amizmiz, a small girl is rescued from her destroyed home, but her father was killed and her mother and sibling are presumed deadhttps://t.co/ggDU2Kh5bk — Sky News (@SkyNews) September 10, 2023

記者葉睿涵／編譯

摩洛哥8日深夜的百年強震奪走了超過2000條人命，無數家庭家破人亡。英媒天空新聞10日走入災區，來到震央附近的阿米茲米茲村（Amizmiz），只見這座山村幾乎被夷為平地，而入村的道路也被巨石擋住，大型機具、救難隊，甚至救援物資都難以進入。

天空新聞記者在一片瓦礫的廢墟中，來到一個曾經熱鬧的加油站前。記者指出，加油站後方的空地2天前還有2座房屋，但現在卻是一片淒涼景象，放眼望去只見一層層被堆疊在一起的混凝土塊，像是被推倒的多米諾骨牌一樣散落一地。

Sky's correspondent @adamparsons reports from the quake-hit village of Amizmiz in Morocco where rescuers are hoping to find the family of a police chief that died during the earthquake trying to save his son.



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在這片廢墟中，一位名叫哈菲達（Hafiida）的女子正在傷心痛哭。她指出，這是她哥哥米盧（Miloud）的家，同住的還有她的嫂嫂以及一對可愛的侄兒侄女。

地震爆發不久後，救援人員很快就找到了米盧最小的女兒。這名小女孩的腿部受了重傷，如今正在馬拉喀什（Marrakesh）的醫院接受治療，但米盧的妻子和兒子至今下落不明。

哈菲達心碎說道，她起初還能聽到哥哥和家人們的呼喚聲，但如今卻只剩下一片死寂，因此她不認為嫂嫂和侄兒會倖免遇難。救援部隊目前已尋獲米盧的屍體。從米盧的遺體可見，他死前似乎趴在了兒子身上，試圖為兒子擋住瘋狂往下塌的瓦礫，但最終卻因頭部遭碎石猛烈砸中而不幸喪命。