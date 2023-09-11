快訊／金正恩出發了！搭乘「綠皮列車」向俄邊境移動　13日見普丁

▲金正恩已經搭乘開往海參崴的列車，預計13日會晤普丁。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

根據韓媒《YTN》最新的獨家消息，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩目前正在向該國東北部邊境緩緩移動，疑似已經搭上開往俄羅斯的綠皮專用列車，車程需要21個小時，可能預計將於後天（13日）抵達，並和俄國總統普丁展開會談；不過俄羅斯表示，普丁和金正恩並不會在海參崴東方經濟論壇（EEF）上舉行會談。

南韓政府高層關係人士引述該國情報機構的分析，向《YTN》透露，金正恩今日（11）已經從北韓首都平壤搭乘專用綠皮列車，目前正向東北部朝俄邊境緩慢移動，疑似開往正舉辦東方經濟論壇的俄羅斯海參崴，南韓政府預估金正恩將於13日與普丁展開會談。

若金正恩訪俄後依照計畫和普丁舉行會談，將會是2019年4月以後，睽違4年5個月兩人再次相遇。

▲▼金正恩10日才在平壤金日成廣場上和閱兵儀式的黨政軍高層拍攝紀念合照。（圖／達志影像）

南韓政府核心關係人士隨後也向《韓聯社》透露，根據情報當局掌握到的消息，疑似載送金正恩的專用列車已經從平壤出發、朝俄國海參崴移動；另名核心政府關係人士也表示，金正恩疑似已經離開平壤。

至於俄羅斯政府消息人士則向日媒《共同社》表示，金正恩所搭乘的綠皮專用列車已經從平壤出發，目前正駛向俄羅斯。

俄羅斯克里姆林宮發言人稍早表示，普丁和金正恩並不會在海參崴東方經濟論壇（EEF）上舉行會談。

▲南韓、俄羅斯等國情報當局和消息人士皆證實，金正恩已經搭乘列車出發。（圖／路透社）

俄媒《文傳通訊電信社》則引述俄羅斯濱海邊疆區當地消息人士說法指出，金正恩可能將在最近幾天內造訪俄羅斯，不過並未透露過多資訊；至於俄國其他地區政府機關的相關人士則表示，其實當地從很久以前就針對金正恩訪俄做準備。

日媒稍早曾指出，俄羅斯濱海邊疆區受訪時透露，最近疑似有胸前掛北韓國旗胸章的北韓代表團人士搭乘列車行經位於俄朝邊境的哈桑站、往返海參崴。據悉，金正恩2019年4月出訪俄羅斯會見普丁時，就曾搭乘專用列車行經哈桑站。