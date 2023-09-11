陌生男爬床「藏身被窩裡」　監視器全錄下！她嚇壞：門都有上鎖

▲陌生男子闖入年輕媽媽家中。（圖／翻攝自Facebook／Caitlin Sullivan）

記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭發生離譜事件，22歲媽媽凱特琳（Caitlin Sullivan）收到寶寶監視器app通知，提醒孩子有所動靜，豈料打開一看，竟目睹陌生男子爬上床鋪、鑽進被窩休息，讓她嚇得立刻報警處理。

《太陽報》報導，凱特琳和1歲兒子住在克拉克曼南郡（Clackmannanshire），平常都睡在同一張床上，出門前也習慣把所有門窗鎖上，「鏡頭跟我的手機互相連通，讓我知道（寶寶）是否有任何動靜。所以當它嗡嗡作響時，我看了家裡的直播，然後看見這個男人的雙腳從我的床尾伸出來」，重播畫面竟目睹對方闖入過程。

anyone know tho this is???? Someone’s broke into my house & went into my bedluckily me and Kevin weren’t their . My front and back door is locked !! 由 Caitlin Sullivan 發佈於 2023年8月29日 星期二

幸好，凱特琳當時帶兒子到友人家作客，因此沒有立即性危險。她報警後趕回家，正好目睹警方把男子上銬帶走，「他的額頭在滴血，（屋子）裡面就像犯罪現場，地毯上、暖氣機上、樓梯扶手上都有血跡」，「我的心臟都快停了。」

事後，凱特琳在客廳發現一把螺絲起子，推測男子就是藉此破窗而入。她也指控，當局沒有對歹徒採取其他行動，如今非常害怕回家，只好暫住朋友家，「我感覺非常不安全也非常失望。」不過，警方發言人對此表示，關於此案「沒有確立任何犯罪行為。」