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兩樣情！摩洛哥旅行社曝10日恢復導覽行程　觀光客照遊古城

▲▼摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）古城麥迪納（Medina）知名景點德吉瑪廣場（Jemaa el Fna）2023年2月。（圖／達志影像／美聯社）

▲古城麥迪納（Medina）德吉瑪廣場（Jemaa el Fna）今年2月的熱鬧景象。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

摩洛哥8日強震導致逾2100人死亡，該國賴以為生的觀光業也出現「兩樣情」，部分旅客急忙離境，但也有不少人評估後選擇留下來繼續玩。《紐約時報》報導，摩洛哥一些旅行社注意到取消率微幅上升，另一些業者卻感覺一切如常，而導覽觀光行程已於10日恢復營運。

旅遊觀光業是摩洛哥的重要經濟產業，在疫情前的2019年占了全國GDP的7.1%，根據經濟合作暨發展組織（OECD），更提供約56.5萬份工作機會，也就是全國約5%的職缺。此外根據地圖可見，8日強震震央位於馬拉喀什（Marrakech）山區，距離市中心及著名景點古城麥迪納（Medina）有一段距離。

▲▼摩洛哥地圖。（圖／翻攝Google Maps）

▲強震震央位於山區，距離最近大城市馬拉喀什（Google地圖譯作馬拉卡治）及古城麥迪納有一段距離。（圖／翻攝Google Maps）

旅行社「RJ Travel」老闆雷塔烏（Joao Leitao）表示，強震發生時，他有50多名客戶仍在全國各地旅遊中，一些人出於安全考量被迫睡在戶外，但最後情況穩定了下來，他們「能夠繼續他們計畫中的行程，而我們在馬拉喀什的住宿被認為是安全的。」

來自澳洲雪梨的遊客韋德（Nayana Wade）已經待在摩洛哥2周，並於9日上午抵達馬拉喀什。她直言，這裡的生活幾乎如常，人們在街上行走、光顧商店，自己和丈夫計畫10日造訪知名景點德吉瑪廣場（Jemaa el Fna），並在那裡享用晚餐。

▲▼摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）古城麥迪納（Medina）知名景點德吉瑪廣場（Jemaa el Fna）2023年2月。（圖／達志影像／美聯社）

▲德吉瑪廣場吸引大批遊客造訪。（圖／達志影像／美聯社）

韋德坦言，雖然旅遊未受地震影響，但這仍讓他們更加謹慎，例如不會冒險進入麥迪納深處，以防又發生地震，「裡面有一點像迷宮，所以如果發生任何事情，將很難離開。因為你很容易就會迷路。」

與此同時，另一間旅行社「Lopana Travel and Leisure」導遊歐魯烏（Ayoub Aouraoui）卻指出，由於馬拉喀什多座村莊遭到破壞，他們被迫取消7個短途行程。一些遊客乾脆取消整趟旅行，轉向其他摩洛哥城市，甚至改飛別國玩樂。

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