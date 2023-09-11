超噁！希臘28酒吧被抓包「回收剩酒再賣客人」 　勒令即時停業開罰

▲希臘驚爆有酒吧將客人喝剩的啤酒回收再買給其他顧客。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

希臘稅務獨立公共稅務局（AADE）8月30日至9月1日突襲科孚島（Corfu）各地的酒吧，揭露一系列嚴重違規行為，其中包含逃稅以及將喝剩的啤酒回收再賣給不知情的顧客。當局目前已下令當地28家酒吧即時關閉，並處以罰款。

福斯新聞引述當地媒體報導，AADE日前與警方合作，突擊檢查當地多家酒吧與餐館的登記和發票，以確保飲料的來源與質量符合法規要求。然而，當局在調查中驚訝發現，有部分酒吧居然在顧客毫無察覺的情況下，將剩餘的啤酒重新倒賣給其他顧客。

報導稱，調酒師會將這些喝剩的啤酒裝入一個小瓶裡，再分給顧客，不僅嚴重侵犯消費者權益，也為飲料的安全和品質帶來極大隱患。在當局對科孚島展開調查的前幾天，當地就傳出一名遊客可能因飲用了受污染的酒精而死亡的消息。

此外，調查還發現了約4萬張未開具的發票、1200張未提交的收據，以及可能存在走私或摻假飲料的情況，引起當局高度關注。當局表示，科孚島共有28家酒吧出現48起違規情況；相關酒吧目前都已被勒令停業。

官員們也對摻假飲料進行取樣，並將其送去做進一步檢測。由於此次調查發現科孚島的事態極其嚴重，因此當局決定未來將在希臘其他熱門旅遊景點逐一進行類似檢查。