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80歲拜登「講話含糊」狂翻小抄！　白宮發言人直接中斷記者會

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

高齡80歲的美國總統拜登10日在越南舉行記者會時，不斷翻動幕僚放在桌上的紙條，甚至因為說話結巴、含糊不清，讓白宮新聞秘書直接中斷記者會，引發國際媒體議論。事實上，這也並非拜登第一次在公開場合發生說錯話的狀況。

根據CNN報導，拜登10日與越南共產黨總書記阮富仲會晤後召開記者會，結果過程中頻頻翻動幕僚放在桌上的紙條，還一邊說「我必須遵循指示，我的幕僚，有人還沒發言嗎？」接著又開始文不對題地回應記者問題，說話含糊不清，結果記者會被發言人直接強行中斷。

從曝光的記者會畫面可以看到，拜登當時正在台上說著與中國國務院總理李強的談話，口中說道，「這不是對抗，我們談到確保第三世界（停頓），南半球不斷變化的...」接著白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）就立刻中斷記者會，拜登也動作緩慢地將麥克風放下。

拜登是美國史上首位年過八旬的總統，他也確實頻頻發生說錯話、肢體不協調、認錯人等狀況，這也讓他親自出席記者會的次數相當少。CNN最新民調顯示，約有四分之三的美國人擔心，拜登的年齡可能會對他目前的身體和精神狀況造成影響，若是他再次當選，那麼行為能力也有可能出現問題。

不過，白宮依舊強調拜登的健康狀況沒有問題，尤其他在這次為期5天的環球拜訪之旅中，依舊活力充沛地完成每一個行程。

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