「工作常出差」男在2國同時和2女結婚　女兒滑臉書崩潰：生了5孩

▲男子意外被女兒發現,同時和2名女子結婚生子。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國48歲男子傑森(Jason Hayter)同時與2名妻子結婚,一人住在英國,一人則是住在德國,2女與他結婚多年一共生下5名孩子,卻完全不知道彼此的存在,直到海特與前妻生下的女兒意外在臉書上看到訊息,才揭發他重婚多年的真相。

曾為士兵的傑森第一段婚姻結束後,2010年駐軍在德國時,與女子崔西(Tracey Larkcombe)再婚,結婚時對方已經懷有身孕,後來他又透過交友網站結識另一名女子莎拉(Sara Hayter),並於2016年4月隱瞞已婚身分與莎拉結婚,當時他與崔西的第二名孩子才剛出生。

傑森後來也與莎拉生下一名孩子與一對雙胞胎,然而2名妻子多年來竟然完全不知道他同時擁有2個家庭,直到傑森在第一段婚姻生下的女兒,意外在臉書上看到傑森與莎拉的訊息,才發現真相。

