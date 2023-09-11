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「工作常出差」男在2國同時和2女結婚　女兒滑臉書崩潰：生了5孩

▲▼日本一對夫妻到戶政事務所登記結婚，沒想到鬧了一個大烏龍。（示意圖／達志影像）

▲男子意外被女兒發現，同時和2名女子結婚生子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國48歲男子傑森(Jason Hayter)同時與2名妻子結婚，一人住在英國，一人則是住在德國，2女與他結婚多年一共生下5名孩子，卻完全不知道彼此的存在，直到海特與前妻生下的女兒意外在臉書上看到訊息，才揭發他重婚多年的真相。

曾為士兵的傑森第一段婚姻結束後，2010年駐軍在德國時，與女子崔西(Tracey Larkcombe)再婚，結婚時對方已經懷有身孕，後來他又透過交友網站結識另一名女子莎拉(Sara Hayter)，並於2016年4月隱瞞已婚身分與莎拉結婚，當時他與崔西的第二名孩子才剛出生。

傑森後來也與莎拉生下一名孩子與一對雙胞胎，然而2名妻子多年來竟然完全不知道他同時擁有2個家庭，直到傑森在第一段婚姻生下的女兒，意外在臉書上看到傑森與莎拉的訊息，才發現真相。

被控重婚罪的傑森，近來在諾里奇(Norwich)法院出庭應訊。崔西表示，身為職業軍人的丈夫由於長期需要往返英德兩地，所以對於丈夫長期不在家完全不覺得奇怪，直到某天突然收到丈夫傳訊告訴她，「我不再愛你了，我是同志」，她才發現自己和孩子遭到拋棄，「當我後來得知，他其實和別人結婚，並且已經生下3個孩子，我真的很震驚」。

莎拉也表示，她一直以為丈夫離家時，是前往倫敦接受護理員培訓，所以也從來沒有懷疑過對方離家的原因，「我從來沒有懷疑他在外面會有別的家庭，現在覺得他對我講的一切都是謊言，完全不想和他再有任何關係」。

傑森在法庭上辯稱，他是因為與崔西的婚姻出現裂痕，才會於2016年與莎拉結婚。被控重婚罪的他預計於下月被判刑，將有可能被判處最高7年刑期。

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