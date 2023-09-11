夏威夷基拉韋厄火山今年第3次噴發　警戒級別上調

▲這是基拉韋厄火山今年第3次噴發。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國夏威夷大島基拉韋厄火山（Kilauea Volcano）10日下午開始噴發，橘紅色的炙熱熔岩流從火山口噴出。這是這座火山今年的第3次噴發，目前火山警戒級別升至警告狀態，航空顏色代碼改為紅色。

綜合夏威夷今日新聞、路透等報導，基拉韋厄火山歷經地震活動後，山頂火山口在當地10日下午3時15分左右開始噴發，依據網路攝影觀測鏡頭，炙熱熔岩從火山口裂縫噴向空中，目前熔岩流範圍僅在火山口底部。

JUST IN: Eruption underway at Hawaii's Kīlauea volcano pic.twitter.com/yIN9JbDNAV — BNO News (@BNONews) September 11, 2023

夏威夷緊急事務管理局透過社群平台X表示，此次火山噴發活動對社區並未構成直接威脅，但是火山噴發釋放的氣體與火山顆粒可能會給接觸者帶來呼吸問題。在火山噴發後，美國地質調查局把火山警戒提升至警告級別，而航空顏色代碼改為紅色，夏威夷火山國家公園將持續進行監測。

這是基拉韋厄火山今年的第3次噴發，前兩次分別在1月及6月。基拉韋厄火山位在夏威夷火山國家公園的封閉區域，是世界上最活躍的火山之一。