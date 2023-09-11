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爸故意鎖門放火燒全家　11歲女童二樓跳窗「一家五口只有她獨活」

爸故意鎖門放火燒全家　11歲女童二樓跳窗「一家五口只有她獨活」。（圖／翻攝自Facebook／Seattle Fire Department）

▲男子故意放火殺死全家人。（圖／翻攝自Facebook／Seattle Fire Department）

記者李振慧／綜合報導

美國西雅圖48歲男子拉古薩(Salvatore Ragusa)把所有家人鎖在屋內放火燒房，導致妻子、兩名年幼孩子全在火場中喪生，只有11歲女兒露露(Lulu Ragusa)情急之下跳出2樓窗戶逃生，成為事故中的唯一倖存者。

11歲女童露露2日從被燒毀的家中逃出，她勇敢近5公尺高的二樓窗戶跳出，在鄰居的幫忙下送醫，然而她的其他家人，包含4個月大妹妹瓦倫蒂娜(Valentina Ragusa)、7歲弟弟賽巴斯蒂亞諾(Sebastiano "Seby" Ragusa)、40歲母親斯圖爾特(Lana Stewart)、48歲父親拉古薩與家中所飼養的寵物犬蘿西(Rosie)全數喪生。

爸故意鎖門放火燒全家　11歲女童二樓跳窗「一家五口只有她獨活」。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲女童是唯一生還者。（圖／翻攝自GoFundMe

法醫驗屍發現，斯圖爾特死前曾遭到致命攻擊，死於身上多處受到鈍器重傷，2名孩童則是被火災的濃煙嗆死，3人均被判定死於他殺，拉古薩則被裁定為自殺。

斯圖爾特的姊姊表示，患有精神疾病的拉古薩，多年來一直讓家人活在恐懼中，斯圖爾特雖然很想帶著孩子離開，但是一直沒有足夠勇氣，正在為此努力著，露露當時是為了救年幼的弟妹，才會勇敢跳下窗戶向外求救。家人後來為倖存的露露開啟募款活動，目前已成功募得美元72,592元（約台幣232萬元）。

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