惡霸犬衝到街上亂咬人「撲倒11歲女童撕咬」　逛街民眾四處竄逃

▲惡霸犬在街上四處攻擊人。(圖/翻攝自TikTok)

記者李振慧/綜合報導

英國伯明罕傳出惡犬攻擊人事件,一隻惡霸犬與主人在市區散步時突然暴走,衝到街上四處攻擊民眾,嚇得許多逛街民眾到處逃竄,狗主人雖然試圖拉住惡霸犬,仍造成一名11歲女童與2名男子被咬傷,事發畫面在網路上瘋傳。

事件發生在伯明罕市Bordesley Green區,影片中可看到,一隻惡霸犬飛撲到一名11歲女童身上瘋狂啃咬,後方疑似是狗主人的男子正在努力把狗拉開,後來好不容易女童趁機脫困,逃到附近商店中,惡霸犬轉而攻擊路上其他男子。

一名穿著白色上衣的男子被惡霸犬鎖定後,嚇得穿越馬路逃跑,惡霸犬卻一路追著他追至加油站中,後來狠狠咬在背上,附近民眾見狀,趕緊幫忙使用鏟子攻擊惡霸犬。

NEW: Suella Braverman has commissioned “urgent advice” on banning American XL Bully dogs



Comes after a viral video showing one attacking a young girl and two men pic.twitter.com/EPLjyH7HGX