韓小學教師遭恐龍家長霸凌　悲憤輕生亡！民眾蛋洗餐廳洩憤：殺人魔

▲南韓大田40多歲小學教師遭家長惡意霸凌後輕生，家長捧遺照痛哭。（圖／翻攝自大田日報）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓教育界近來悲劇頻傳，大田一名40多歲的國小女教師只因將毆打同學的學生送到校長室，便遭該名學生家長惡意投訴，甚至還被該恐龍家長以「虐待兒童」向警方提告，最後該名教師本月7日輕生身亡，消息傳出後激起廣大群眾不滿，在肉搜該名家長後，至該家長經營的餐廳扔擲雞蛋，目前餐廳停業中。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓大田廣域市儒城區40多歲、擁有近20年教學資歷的小學女教師A某本月5日先是在住處輕生，儘管在被返家的丈夫發現後緊急送醫，但7日晚間依舊傳來不治身亡的消息，A某在學校的同事、曾教導過的學生得知後悲慟萬分，而在A某家屬和教師工會透露事發經過後，更引來廣大群眾和網友的憤怒。

A某的丈夫、大田教師勞動組合（工會）指出，A某曾於2019年在儒城區某國小擔任一年級的班導師，然而班級內就有4名品性惡劣、頑皮搗蛋，且經常在課堂大聲尖叫、欺負毆打同學的壞學生，該年11月26日一名學生打其他同學巴掌，A某將該學生送到校長室後，引發學生家長不滿，家長親自前往學校，要求A師「下跪道歉」。

▲▼疑似為恐龍家長所經營的韓式飯捲加盟店，遭憤怒群眾投擲雞蛋、番茄醬抗議。（圖／翻攝自韓網）

恐龍家長同年12月甚至向警方提告A師「虐待兒童」，官司訴訟長達1年，儘管A師最後獲檢方以「無嫌疑」處分，但此事件卻為A師帶來精神上極大的衝擊；至於恐龍家長4年來經常向校方惡意投訴A師，而在社區或OutLet遇到時，也故意惡狠狠盯著A師看。

8日晚間，神通廣大的南韓網友經過肉搜後，便在網路論壇上發布肉搜結果，得知該名恐龍家長在大田市儒城區經營知名連鎖韓式飯捲品牌「正直的金先生」（바르다김선생）的加盟店，網友們旋即發動「留言恐攻」，不僅將該餐廳洗1星評價，更前往餐廳扔擲雞蛋、麵粉、番茄醬。

民眾也前往該餐廳店門口貼紙條，「是你殺了老師」、「殺人魔」、「拜託把老師還給我們，一群惡魔」；至於網友也在地圖針對該餐廳的評價留言，「聽說這間餐廳的社長是逼老師自殺的4名恐龍家長其中一人」、「你們還知道羞恥嗎」、「惡有惡報」、「靠惡意霸凌逼死人的是這間店嗎」。

▲▼疑似為恐龍家長經營的美髮沙龍也遭群眾貼紙條抗議。（圖／翻攝自韓網）

針對網友、群眾發起的一連串舉動，連鎖韓式飯捲品牌「正直的金先生」也旋即在Instagram上發文止血，表示對於A姓教師的死感到遺憾，同時也透露目前已經要求該加盟店立即停業。

另一間美髮沙龍也被網友肉搜後指出，該美髮沙龍的經營者其實是霸凌A姓教師4名恐龍家長的其中之一，因此也遭到憤怒的群眾前往砸店，牆壁被貼滿紙條，「這不是光靠道歉就能解決的問題」、「希望你也能嘗嘗看4年來被霸凌的滋味」、「殺人魔美容院」、「在我面前下跪嗎」

▲該國小校長收到被用來抗議的謹悼花圈，其中還有其他憤怒的教師所寄送。（圖／翻攝自大田日報）

至於A師所任職的學校校長，則被家屬和教師工會指控，訴訟期間不僅未善盡保護教師的措施、甚至婉拒A師的提議拒絕召開教權保護委員會，因此該校的正門口從10日起便收到20多個用來向喪家致哀的謹悼花圈，上面寫道，「不負責的校長」、「校長也是逼A師輕生的其中一個加害者」。

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