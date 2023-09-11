金正恩「最快」今天搭列車訪俄！　日媒：北韓疑似出動視察團

▲金正恩2019年4月曾前往俄國海參崴會晤普丁。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前美媒引述政府關係人士說法指出，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩最快將於本月10至13日前往俄羅斯海參崴，和俄國總統普丁展開睽違4年多的會談，儘管俄國和北韓官方皆避而不談，但日媒卻發現，疑似為北韓視察團的人員正從俄羅斯哈桑站下車，疑似正在為金正恩的來訪進行準備。

美媒《紐約時報》引述美國政府關係人士說法指出，金正恩將在9月底前訪問俄羅斯，和普丁召開會談討論雙方之間的武器交易，北韓擬透過向俄軍提供俄烏戰爭所需的武器，換取俄國的衛星火箭、核動力潛艦等尖端技術，雙方最快將於10至13日在海參崴的東方經濟論壇（EEF）會晤。

日媒《日本新聞網》在報導中引述向俄國當地關係人士的採訪結果，指出其實昨日（10）疑似有北韓視察團的成員，搭乘火車抵達位於俄朝邊境的哈桑站（Khasan），他們的胸前掛有北韓國旗徽章，疑似正在做最後的事前準備工作，因為金正恩即將搭乘的綠皮防彈列車可能會行經該地，車站則持續進行清潔或刷油漆等工作。

哈桑站位於俄羅斯濱海邊疆區哈桑區哈桑鎮，通過橫跨圖們江的友誼橋，和北韓的羅先特別市豆滿江（圖們江）站相連。

至於海參崴站，除了清潔工作持續進行以外，當地警方更是全面加強警戒，為普丁11日的來訪做準備。

▲金正恩2019年4月出訪俄國海參崴時，也是搭乘綠皮專用列車。（圖／達志影像／美聯社）

儘管普丁確實即將前往海參崴參加東方經濟論壇，但其公開行程卻未包含和金正恩的會談。

日媒《日本放送協會》則引述俄國濱海邊疆區政府人士說法，指出金正恩可能11日才會搭乘專用列車從平壤出發，而海參崴站則是進行打掃或粉刷工作。

俄媒《國際文傳電訊社》引述克里姆林宮所發佈的行程資料，普丁出訪第一天將參訪遠東造船廠，出席遠東地區發展成果說明會，接著主持海參崴、哈伯羅夫斯克（伯力）、布拉戈維申斯克（海蘭泡）都市發展視訊會議，並接見濱海邊疆區行政長官科熱米亞科（Oleg Kozhemyako）。

緊接著，普丁將於明日（12）在東方經濟論壇發表演說，並和出席論壇的中國國務院副總理張國清、寮國副助席雅陶都（Pany Yathotou）等外國貴賓展開會談，不過從克里姆林宮公開的行程或參訪來賓中，卻未包含來自北韓的金正恩。

▲俄羅斯海參崴金角灣大橋。（圖／路透）

目前對於金正恩是否已經搭乘列車出發訪俄的說法其實眾說紛紜，北韓官媒《朝中社》11日才在報導指出，金正恩在建政75周年（9月9日）閱兵儀式結束後，在平壤金日成廣場和其他黨政高官拍攝紀念合照，因此研判金正恩直到10日以前人仍在平壤。

南韓《中央日報》指出，平壤至海參崴的距離為1200公里、車程（綠皮專用列車）約21小時，因此若俄朝會談於11至12日召開，則金正恩最遲得在11日凌晨2至3時以前從平壤出發。

根據南韓《紐西斯通訊社》，南韓國防部則認為金正恩有可能為了和普丁會晤而出訪俄國。