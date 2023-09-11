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出國度假遭下藥性侵！　18歲女大生3個月後「公路墜橋身亡」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 茱莉生前就讀都柏林理工大學，出國度假時遭人性侵。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭一名少女赴希臘度假時遭人下藥性侵，3個月後從高速公路橋上墜落，重創頭部身亡。親友透露，她遭受性侵後情緒低落，出現自殘念頭，事隔逾3年，驗屍法庭裁定她死於輕生。

綜合《每日郵報》等，18歲少女茱莉（Julie Crowe）來自愛爾蘭米斯郡，就讀都柏林理工大學，2019年11月4日自M3高速公路一座橋上墜落身亡。都柏林驗屍法庭7日開庭，驗屍官得知，死者同年8月和友人到希臘度假時遭下藥性侵，此後出現抑鬱及自殘念頭。

儘管愛爾蘭警方透過國際刑警組織（Interpol），將茱莉的聲明交給希臘札金索斯州（Zakynthos）警方，多次要求提供刑事調查進展，卻遲遲沒有收到回音。

心理醫師喬杜里（Omer Chaudhary）說明，茱莉在希臘遇害後，2019年10月21日診斷出創傷後壓力症候群（PTSD）及中度抑鬱，但她對家庭及課業都很樂觀，沒有表現出自殘意圖，且清楚自己需要專業幫助，後來開始服用抗抑鬱藥物，醫師也提醒家屬，她服藥期間需要密切監測。

悲劇發生當天，茱莉的父親中午叫醒她，2小時後卻遍尋不著女兒，但茱莉在床上留下紙條，父親趕到紙條上寫的地點時，茱莉已經墜橋，頭部受到創傷，送醫宣告不治。驗屍官甘農（Aisling Gannon）7日判定，茱莉死於輕生，並向死者家屬致哀。

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