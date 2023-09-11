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電梯纜線斷裂！印度工人「40樓自由落體到B3」　6人重摔慘死

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦發生一起嚴重工安意外，一棟建築工地的施工電梯下降中纜線突然斷裂，電梯瞬間從40樓墜落到地下3樓，造成至少6名工人死亡，另有一人命危。

當地NDTV報導，這起事件發生於塔那（Thane）一棟40層住宅大樓工地，據當地災害管理小組（RDMC）負責人塔德維（Yasin Tadvi）說法，工人10日下午乘施工電梯從40樓下降時，電梯纜線突然斷裂，瞬間墜落至地下3樓停車場。

7名工人受困電梯中，警消獲報後迅速趕往現場，但其中5人當場死亡，一人送醫途中不治，年齡介於22至68歲之間，68歲的謝赫（Haroon Shaikh）為電梯操作員，另有一名21歲工人重傷命危。

▲▼ 印度電梯急墜。（圖／翻攝自X）

▲▼ 纜線斷裂後電梯墜落至地下室，現場人員從電梯井往下查看狀況。（圖／翻攝自X）

▲▼ 印度電梯急墜。（圖／翻攝自X）

另據《印度時報》等當地媒體，目前尚不清楚纜線斷裂的原因，但附近居民表示，電梯墜落前曾聽見一聲巨響，「就像一枚炸彈爆炸，後來才知道有工人喪命。」

警官S Nimbalkar說明，初步調查已經完成，並提交一份意外死亡的報告，死者遺體已送往相驗，目前仍在聯絡家屬，「初步調查顯示，電梯是因過失從40樓墜落，造成人員死亡。調查仍在進行，相關負責人將被立案。」

該建案Runwal Eirene包括4棟42層樓建築及7棟36層建築，預計2025年6月底完工，建商為Runwal集團旗下的Dhruva Woollen Mills公司，但該公司聲稱電梯是從13樓墜落，並稱電梯持續進行維護，最近一次是在8月23日，當時的評估報告顯示電梯狀況良好，目前正配合警方及專家調查。

但前市政官員波伊爾（Sanjay Bhoir）前往勘災後表示，目睹工人遺體令他感到痛苦，且還看見2天前才核發的電梯認證文件，證明電梯狀況良好，「但若電梯在2天後墜毀，代表認證本身有問題。這起案件一定存在疏失。」

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