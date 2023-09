威力同25核彈爆發！摩洛哥強震「建築一秒碎裂」　民眾尖叫狂逃

▲摩洛哥8日深夜爆發規模6.8強震,導致逾2000人死亡、無數人痛失家園。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

摩洛哥8日遭遇120年來最嚴重強震,地震規模達6.8,大量建築受損坍塌、無數家庭流離失所。約旦地震專家塔拉齊(Eid Al Tarzi)形容,這場地震威力相當於25枚核彈爆炸,而摩洛哥內政部數據也顯示,這場世紀強震的死亡人數已攀升至2122人,受傷人數則為2421人,其中1404人傷勢嚴重。

▲摩洛哥村莊房屋被震垮。(圖/路透)

據《衛報》報導,這場大地震發生於當地9月8日晚間11時11分,震央位於馬拉喀什(Marrakech)以南約70公里處的阿爾豪茲省(Al Haouz)伊吉爾(Ighil)附近,震源深度僅18.5公里。摩洛哥沿海城市拉巴特(Rabat)、卡薩布蘭卡(Casablanca),以及遠至葡萄牙和阿爾及利亞都有震感。

從現場畫面可見,事發當時,不少石頭建築頃刻倒塌,民眾在睡夢中被劇烈晃動搖醒、尖叫逃命,而逃生不及的人則慘被活埋在廢墟之中。阿爾豪茲省許多以風景優美著稱的偏遠村莊更被夷為平地、幾乎被完全摧毀,無數家庭一夕間痛失家人與房子,場面觸目驚心。

▲救援部隊正在積極尋找倖存者與受害者遺體。(圖/達志影像/美聯社)

摩洛哥當局指出,地震的死亡人數目前已攀升至2122人,另有2421人受傷,多人傷勢嚴重。阿爾豪茲省是死亡人數最多的省份,共有1293人在地震中喪命,而塔魯丹特省(Taroudant)則以452人次之。隨著救援人員陸續抵達受災最嚴重的偏遠山村,當局預料死傷數字還會繼續上升。

▲有不少歷史古蹟中摩洛哥強震中被摧毀。(圖/達志影像/美聯社)

被聯合國列為世界遺產的馬拉喀什舊城區是離震央最近的大城。然而,這場世紀強震爆發後,不少歷史建築紛紛倒塌,放眼望去只有一望無際的瓦礫堆和被震垮的建築殘骸。

The Tinmal Mosque, a historical structure dating back to the 12th century located in the High Atlas mountains of Morocco and renowned for its Almohad architecture, has been reduced to ruins in the aftermath of the devastating earthquake. pic.twitter.com/ijALCucM97