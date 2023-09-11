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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍最高將領：烏軍穩定突破俄軍防線　但反攻時限「剩1個多月」

▲▼美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／路透）

▲ 密利認為，目前判斷烏軍反攻成敗為時過早（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍最高將領、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）指出，烏軍正以穩定速度突破俄軍防線，但進展不如預期，且恐怕只剩30多天可以反攻，因為秋冬寒冷天氣將使行動受阻。

密利接受BBC訪問坦言，烏軍反攻進展比預期中慢，但「激戰仍在繼續，烏克蘭人仍在穩定前進」，認為現階段判斷反攻成敗為時過早，但稱烏軍「正以非常穩定的速度穿越俄軍前線」。他也警告，寒冷天氣將使烏軍行動更加困難，適合反攻的日子可能僅剩30至45天。

基輔今夏發起反攻，目的是解放俄軍占領區，至今成果甚微，但烏克蘭軍官聲稱，已經突破俄軍在南部的第一道防線。密利提到，「我在反攻剛開始時就說過，這將是一場漫長、緩慢、艱困且傷亡慘重的戰爭，事實也確實如此。」

英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）則認為，「烏軍正在獲勝，俄軍正在戰敗，因為俄羅斯的目的是征服烏克蘭，將其置於俄國控制之下。這沒有發生，也永遠不會發生，這就是烏克蘭獲勝的原因。」

他補充，烏克蘭反攻取得進展，已經收復50%被俄國占領的土地，而這些成果也應歸功於國際社會對俄國施加的經濟與外交壓力。

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