她拿獵槍直轟「盲人老公」腦袋！稱遭心理虐待　法官不信重判24年

▲澳洲女子持槍殺害盲人丈夫。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名女子與失明的丈夫結縭23年，但她卻聲稱對方時常虐待自己，某天晚上持槍朝丈夫頭部近距離射擊，導致對方當場死亡，儘管女子辯解當時是想要自殺，且患有健忘症不記得行兇過程，但法庭仍未採信，最終她被判處24年監禁。

根據《鏡報》報導，住在澳洲新南威爾士州的黛爾（Dale Vella）與丈夫馬克（Mark Vella）已結婚23年，雖然馬克在醫學上被認定為盲人，但仍擁有些微視力可從事農務工作，而兩人的女兒喬治雅（Georgia）也住在附近。

結果在2021年8月9日，兩人邀請好友大衛（David Borg）到家中一起用餐，但黛爾席間卻告訴女兒自己身體不適，要先回到房間休息。接著大衛在晚間10時左右被一聲巨響嚇醒，又聽到黛爾急促的敲門聲，她大喊著，「我打中他了！我本來想開槍自殺，但我射中他了。」

大衛一邊打電話叫救護車，一邊通知喬治雅，而當喬治雅趕到時，看到父親躺在床上，且頭部中彈已明顯死亡；此時黛爾不斷在旁邊說著，「他不能再傷害我們了！」

報導指出，黛爾當天從家中槍櫃拿了一把雙管獵槍到臥室，她將兩邊槍管都裝上子彈，接著又將備用子彈藏在一隻拖鞋裡面，趁著晚上馬克睡著時，將上膛的獵槍放在距離馬克右眼30公分處，接著就扣下扳機。

黛爾接受警方訊問時表示，她多年來一直忍受丈夫的心理虐待，當天晚上自己原本想自殺，而不是殺了丈夫；她甚至在當天早些時候用手機錄了一段影片，並在影片中說，「對不起，我不能再這樣生活了，多年來我一直忍受他情感上的虐待，我試著離開，但他除了自己誰都不關心。」

不過，根據喬治雅和大衛的說法，家中從未發生過任何虐待，因此黛爾被控謀殺，但黛爾堅不認罪，並稱自己有健忘症，在被警察帶離之前，完全不記得發生任何事。黛爾的律師辯稱，她在行兇當下有嚴重精神障礙，所以應該被指控過失殺人而非謀殺。

控方指出，她行兇後曾要大衛叫救護車，這表明她知道自己做了什麼，沒有任何記憶不清的狀況，加上如果她最初計畫是自殺，又為何要準備多顆子彈？因此她最終遭法院判處24年監禁，至少要18年後才有機會假釋。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995