摩洛哥山村「空拍照」曝！現場飄屍臭味　倖存者：不期待有人生還

▲摩洛哥維爾崗村(Ouirgane)衛星空拍照。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

摩洛哥強震至今已造成超過2100人死亡,最新的空拍照顯示,靠近震央阿特拉斯山脈(Atlas Mountains)山區的村落幾乎全毀,救難人員目前正挺進前線搶救,但幾乎已找不到倖存者,從瓦礫中被挖出來的遺體,也因為炎熱的天氣而開始出現異味,讓人難以忍受。

Aerial footage showed the scale of destruction in Morocco's Taroudant city in the Sous Valley following the 6.8-magnitude earthquake that struck the country late on Friday as soldiers and civilians searched for survivors in the rubble pic.twitter.com/Xy3uyywgGD