摩洛哥強震瞬間！狂晃10秒「塵土炸出」鏡頭全白　餘震恐持續數月

▲摩洛哥強震約10秒鐘後，外牆倒塌、塵土飛揚。（圖／翻攝YouTube）



記者吳美依／綜合報導

摩洛哥規模6.8強震導致至少2122死，隨著搜救工作持續進行，罹難數預計還會上修，餘震可能持續數月。最新流出監視器畫面顯示，馬拉喀什（Marrakech）強震瞬間，民眾驚恐逃竄，搖晃僅約10秒後，建築物外牆倒塌，現場瞬間塵土飛揚，甚至把鏡頭遮住，什麼也看不見。

根據影片，居民一如往常地走在猶太教堂「Slat al-Azama」周邊街道，許多人突然四處張望，迅速奔逃。隨著人們加快腳步，地面晃動愈趨劇烈，此時一堵牆部分坍塌，頓時之間塵土飛揚。

歐洲與地中海地震中心（EMSC）主任博蘇（Remy Bossu）向天空新聞表示，未來幾個月將時不時發生餘震，「不是可能會有，而是肯定會有。它們會持續數天或數周…但我們不知道會有多少個，或者會有多大。」

事實上，摩洛哥8日發生規模6.8地震之後，又被記錄到至少25次餘震，最大的一次是主震1小時後的規模4.8餘震。

博蘇也提到，現在面臨最大威脅的，正是搜救人員，「試圖清理殘骸、找到生還者的人們必須進入受損建築物，一旦發生餘震，受損建築物將完全倒塌。所以，對於所有救援人員而言，直到任務結束前，他們都會感受到真正的恐懼與威脅。」

地震過後7至10天，當局會對建築物進行災後受損分級，例如未受影響、需要人工夷平、遭地震損壞等。此前，平民要重新進入建築物「極其困難」。