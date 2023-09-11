落地才知「行李根本沒載到」　旅客乾等2個多小時氣炸

▲瑞士航空「沒載行李」就飛往西班牙，乘客控訴完全沒有被告知。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

瑞士航空發生離譜事件，一架客機9日晚間從蘇黎世（Zurich）飛往西班牙畢爾巴鄂（Bilbao），平安降落後，111名乘客在輸送帶旁等待逾2小時，才被告知「根本沒有載到行李」。瑞航證實確有此事，並且歸咎於地勤人員短缺。

瑞士《觀察報》報導，乘客根本不知道行李沒上飛機，在畢爾巴鄂機場也沒見到任何瑞航地勤，他們等了2個多小時，才被伊比利航空（Iberia）地勤告知實情。其中一名乘客雷德利奇（Carsten Redlich）直言，「我們的假期被毀了。」

▲乘客宣稱，他們在行李輸送帶旁等了2個多小時，才被告知實情。（示意圖／達志影像）



瑞航發言人安帕拉姆（Kavin Ampalam）向《法新社》證實，由於「地勤人員短缺」造成行李問題，儘管該航班機組人員在現場等待1小時16分，但「情況依然沒有改變，出於操作原因，我們決定在沒有行李的情況下，飛往畢爾巴鄂。」

安帕拉姆接著解釋，這架客機必須先飛往畢爾巴鄂載客，並且趕在蘇黎世機場晚間關閉之前返回，出於時間考量，才會做出上述決定，「我們理解情況對於相關人員不利，當然也對不便之處感到遺憾。」

但有乘客透露，機長廣播時曾為延遲起飛致歉，並且歸咎於「缺乏合格人員」，卻完全沒有提及未載行李的決定。安帕拉姆無法證實乘客是否未被告知，但坦承這不應該發生，「我們仍在分析情況，釐清到底發生什麼事，以及我們可以如何改善。」