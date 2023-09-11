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美探險家卡1公里深洞穴！　救援隊曝已拉起一半

▲美國40歲洞穴探險家迪基（Mark Dickey）隨隊前往土耳其第三深的莫卡洞穴（Morca Cave）進行研究任務，未料突然不明原因胃出血，受困在地下1040公尺處。（圖／達志影像／美聯社）

▲探險家迪基進行研究任務時，突發腸胃出血。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名探洞探險者在土耳其南部一處洞穴內探洞，卻在地底1040公尺處時突發腸胃道出血。土耳其救難隊立即展開救人行動，試圖將在地底1公里深位置的探險者救起。

路透社報導，40歲的迪基（Mark Dickey）在土國南部陶魯斯山脈（Taurus Mountains）的莫爾卡洞穴（Morca cave）進行探洞時，突發腸胃道出血，不得不向外求援。

超過150名來自土耳其和各國的救援隊人員，已經連續多天努力試圖將人救出該國第三深的洞穴。

歐洲洞穴救援協會技術委員會主席孔蒂（Giuseppe Conti）表示，團隊試著維持狄基的生命情況穩定，並且已開始將人往上拉，「我們必須非常小心，因為我們不能冒任何讓迪基的情況變糟。所以我們必須每往上一公尺都很注意。」迪基目前距離地表仍有一半的距離，約500公尺。

迪基未婚妻泛歐德（Jessica Van Ord）原本與狄基一同探險，現在她已回到營地，並且與救援團隊合作將人救出。

洞穴救援委員會的醫師塞內（Tulga Sener）表示，會有一名醫師全程陪伴迪基，目前是義大利醫師在途中陪伴，「迪基現在的健康狀況非常好」。

不出意外的話，2至3天內就能成功將迪基就出。

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