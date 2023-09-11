劍指中國！　美澳5盟國在印尼展開2周實彈軍演

▲本次軍演集結美、澳、印尼與其他4國聯合展開。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社印尼巴紐旺宜10日綜合外電報導

在中國於南海地區侵略性加劇之際，數千名來自美國、印尼、澳洲和其他盟國部隊的士兵今天在爪哇島（Java Island）進行戰鬥演習，展示裝甲戰力。

美聯社報導，拜登（Joe Biden）政府持續加強印太地區的軍事聯盟，以安撫因北京當局在爭議性南海地區日益挑釁行為而感到不安的盟國，南海地區儼然成為美中對峙的戰場。

▲▼多國部隊協同操作，下圖為新加坡士兵採取臥射姿勢。（圖／達志影像／美聯社）

這次為期2週的「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）軍演於印尼時間9月1日（美國時間8月31日）在東爪哇省（East Java）沿海地區巴紐旺宜（Banyuwangi）登場，將包括實彈演習。

澳洲在演習期間出動了5輛M1A1艾布蘭（Abrams）戰車，印尼軍隊則派出2輛豹2式（Leopard 2）戰車。這是自越戰以來，澳洲首次在自身領土以外部署戰車。

自2009年以來，美國和印尼士兵每年都會舉行「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）演習，去年改稱為「超級嘉魯達之盾」。

去年參加演習的澳洲、日本和新加坡今天也再次參與，而隨著參演名單擴大，加上英國和法國，今年共有約5000名軍事人員參與。

▼今年參演名單擴大，美、澳、日、英、法、印均參加。（圖／達志影像／美聯社）

中國將這次擴大軍演視為威脅，控訴美國正在建立類似於北大西洋公約組織（NATO）的印太聯盟，以限制中國在該地區日益增長的軍事和外交影響力。

美國陸軍第25步兵師指揮官伊凡斯（Marcus Evans）少將昨天接受美聯社採訪時表示，在這次大規模演習中引入裝甲戰力，能使盟國部隊和防禦夥伴有機會在戰鬥訓練中測試武器裝備，調整軍事戰備能力。

這次「超級嘉魯達之盾」軍演在多地舉行，包括在南海南部的印尼納土納群島（Natuna Islands）附近水域。

汶萊、巴西、加拿大、德國、印度、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、韓國及東帝汶也派出觀察員，參與這場聯合多邊演習。