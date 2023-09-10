別點大麥克！麥當勞前主管大推「客製化點法」　原因曝光

▲美國每年可以賣出超過5.5億個大麥克。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

大麥克是麥當勞相當受歡迎的餐點之一，每年更能在美國賣出5.5億個，滿滿生菜、醬料、肉片加起司搭配薯條和可樂讓許多人想一吃再吃。不過前麥當勞烹飪創新經理邁克哈拉茨（Mike Haracz）發布TikTok影片稱，到麥當勞點餐時不該選擇大麥克，應該要點像是大麥克的客製雙層牛肉堡。

Allrecipes網站報導，邁克哈拉茨在影片中說明，客製雙層牛肉堡就是點一份雙牛堡，但把雙牛堡原本的番茄醬與芥末換成大麥克招牌醬汁，並加入生菜，「雙層牛肉堡只有一片起司，這一點跟大麥克一樣，而且中間沒有麵包，更好、更便宜」。

依據介紹，麥當勞大麥克的製作組成最底層是麵包，淋上招牌醬料並放洋蔥、生菜、起司、漢堡肉餅，接著再放一層麵包，加入更多的招牌醬料、洋蔥、生菜、酸黃瓜和另一片漢堡肉餅，最後擺上芝麻麵包就完成。雙層牛肉堡則是在兩片麵包之間放2片漢堡肉餅、起司、洋蔥、酸黃瓜、番茄醬及芥末。

邁克哈拉茨指出，這樣點大約可節省2美元，但缺點就是這份客製雙層牛肉堡不能透過線上點餐選購，因為線上系統不允許顧客在大麥克以外的餐點添加大麥克招牌醬汁，這必須和餐廳員工溝通才有，「如果這間分店不願意這樣做，那就去別間。」

邁克哈拉茨的說法引發不少討論，有人說，這樣的點法會加收費用。