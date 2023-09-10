　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

會英首相蘇納克　李强：中英經濟你中有我、我中有你

▲▼大陸國務院總理李強出席印度G20峰會。（圖／路透社）

▲大陸國務院總理李強出席印度G20峰會。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院總理李強代替國家主席習近平，於9日至10日出席印度G20峰會，此前已與義大利總理梅洛尼及歐盟執委會主席范德賴恩會晤。10日上午，他和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面。李強表示，中英同為世界主要經濟體，雙邊經濟你中有我、我中有你，雙方都應當妥善處理分歧問題，尊重對方的核心利益和重大關切。

據《新華社》報導，李強表示，中英同為世界主要經濟體，雙邊經濟你中有我、我中有你，聯繫日益緊密，要以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。中方願與英方一道努力，堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，推動中英關係行穩致遠。

李強稱，雙方應當堅持開放合作，維護和擴大共同利益。中英都是自由貿易的倡導者、踐行者、受益者，應共同反對將經貿合作泛政治化、泛安全化，推動構建開放型世界經濟，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通。此外，雙方都應當妥善處理分歧問題，秉持包容互鑑精神，尊重對方的核心利益和重大關切。

他說，中方歡迎英方繼續拓展對華務實合作，願同英方深化貿易、投資、綠色發展、人文科技等領域合作，共同支持和促進全球可持續發展。

報導還引述蘇納克的話表示，英國尊重中國的歷史文化，重視中國在國際體系中發揮的重要作用。英方願同中方進行建設性、坦誠對話，加強經貿、科技等領域務實合作，妥善處理分歧，共同應對氣候變化等全球性挑戰，構建穩定和互惠的英中關係。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
大直樓塌居民無家可歸　南港中繼住宅內部照曝光
快訊／大雨狂炸　嘉義、雲林8鄉鎮淹水警戒
基泰董座辭職搭車快閃　總座記者會後淚流不止
范逸臣公開真正交往時間！認愛田中千繪「結婚不一定是最後選擇」
快訊／左轉車不讓！　23歲騎士迎面撞死
仰德大道重機飆到105公里！　衣服都飛起來
林宥嘉無意間脫口「好消息」全場傻眼：我不太會說謊
藍心湄勸王力宏「別再胡說八道」：再說我就跳上台打他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

狙殺細節曝光！兒子襲警被制伏　69歲母拔刀對峙「遭開槍擊斃」

會英首相蘇納克　李强：中英經濟你中有我、我中有你

老年病年輕化！女大生換褲子閃到腰　送醫查出「腰椎間盤突出」

陸自製客機C919訂單已達1061架　已經交付2架

東森直播電商大陸首播！明道、侯佩岑狂吸377萬粉　創6000萬業績

保全「190天沒休假」猝死宿舍！每天上班12小時　最後貼文曝

聾啞女孩「無法自主表達意願」領證遭拒　民政局：建議學習後再來辦理

全家出動鬧區抓姦…小三「正臉曝光」竟被狂讚！不孝子開車輾父母

每天「按摩30mins」4天後送醫！OL一查腎臟破裂　5部位千萬別亂按

老婦攔車「跪地陳情」遭無視？　縣長喊冤：當下沒有看到

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

基泰出包！整棟民宅將拆除　蔣萬安：公辦都更方式重建

狙殺細節曝光！兒子襲警被制伏　69歲母拔刀對峙「遭開槍擊斃」

會英首相蘇納克　李强：中英經濟你中有我、我中有你

老年病年輕化！女大生換褲子閃到腰　送醫查出「腰椎間盤突出」

陸自製客機C919訂單已達1061架　已經交付2架

東森直播電商大陸首播！明道、侯佩岑狂吸377萬粉　創6000萬業績

保全「190天沒休假」猝死宿舍！每天上班12小時　最後貼文曝

聾啞女孩「無法自主表達意願」領證遭拒　民政局：建議學習後再來辦理

全家出動鬧區抓姦…小三「正臉曝光」竟被狂讚！不孝子開車輾父母

每天「按摩30mins」4天後送醫！OL一查腎臟破裂　5部位千萬別亂按

老婦攔車「跪地陳情」遭無視？　縣長喊冤：當下沒有看到

疊疊樂驚悚版！彰化拖吊車「載一拖二」上路　罰金3千起跳

房客退租沒關好門！鴿群入侵「狂炸屎彈」清潔費60萬　屋主崩潰

這包太欠吃！超商開賣「巨大版棉花糖」　還加跳跳糖超邪惡

狙殺細節曝光！兒子襲警被制伏　69歲母拔刀對峙「遭開槍擊斃」

快訊／大雨急降　嘉義、雲林8鄉鎮淹水警戒

水雉生態教育園區　「田中物語」生態季活動

別點大麥克！麥當勞前主管大推「客製化點法」　原因曝光

日男在泰國被羈押！移送途中撞破鐵籠「奪警車逃亡」　憂遭遣返

窩在冷氣房小心吹出病！醫警告「女性恐宮寒」：7個自保方式做好

大直樓塌居民無家可歸　北市曝40戶南港中繼住宅內部照

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

大陸熱門新聞

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

清潔工丟限量版鞋遭求償　不堪辱罵輕生

全家出動鬧區抓姦…小三正臉曝光竟被狂讚

每天按摩30mins4天後送醫！OL一查腎臟破了

緬甸抓到1207名詐騙犯　全移交給中國公安

仙氣天馬身價5億起跳　飼主曝品種：絕對不賣

女童扁桃腺發炎出院時卻成「腦萎縮」

228公分！ 大陸女籃「天花板」張子宇身高超越姚明制霸U16賽事

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

保全「超過190天沒休假」猝死宿舍！　最後貼文曝

老婦「跪地陳情」遭無視？　縣長喊冤：沒看到

東森直播電商大陸首播！明道、侯佩岑狂吸377萬粉　創6000萬業績

第五屆中山論壇開幕　「傳承孫中山精神」

陸自製客機C919訂單已達1061架　已經交付2架

更多熱門

相關新聞

英要公布移除中製監控時間表　陸使館：反對歧視打壓

英要公布移除中製監控時間表　陸使館：反對歧視打壓

路透報導，作為解決與中國相關國家安全問題的最新計劃中，英國承諾從敏感的政府部門移除中國製造的監控設備，並將公布時間表。中國駐英國大使館8日回應，反對英方刻意曲解中國相關法律、歧視打壓中國企業的錯誤作法。

誰改變台海現狀？　中駐英使館：美台分裂勢力

誰改變台海現狀？　中駐英使館：美台分裂勢力

陸宣布停飛中英定期客運航班

陸宣布停飛中英定期客運航班

台南市衛生局推出中英雙語藥事手指書

台南市衛生局推出中英雙語藥事手指書

中英聯合聲明已履行完畢！　中國駐英使館發言人：無權干預香港事務

中英聯合聲明已履行完畢！　中國駐英使館發言人：無權干預香港事務

關鍵字：

李强中英

讀者迴響

熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

天心尪「30罐最愛」全被海關沒收

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

「阿花」找到了！窩懷裡嚇壞了

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

中原宿營噁心隊呼讓女學生崩潰　校方出面回應了

政府發錢！3萬元補貼「明天入帳」　5萬多人領得到

更多

最夯影音

更多
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面