會英首相蘇納克　李强：中英經濟你中有我、我中有你

▲大陸國務院總理李強出席印度G20峰會。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院總理李強代替國家主席習近平，於9日至10日出席印度G20峰會，此前已與義大利總理梅洛尼及歐盟執委會主席范德賴恩會晤。10日上午，他和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面。李強表示，中英同為世界主要經濟體，雙邊經濟你中有我、我中有你，雙方都應當妥善處理分歧問題，尊重對方的核心利益和重大關切。

據《新華社》報導，李強表示，中英同為世界主要經濟體，雙邊經濟你中有我、我中有你，聯繫日益緊密，要以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。中方願與英方一道努力，堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，推動中英關係行穩致遠。

李強稱，雙方應當堅持開放合作，維護和擴大共同利益。中英都是自由貿易的倡導者、踐行者、受益者，應共同反對將經貿合作泛政治化、泛安全化，推動構建開放型世界經濟，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通。此外，雙方都應當妥善處理分歧問題，秉持包容互鑑精神，尊重對方的核心利益和重大關切。

他說，中方歡迎英方繼續拓展對華務實合作，願同英方深化貿易、投資、綠色發展、人文科技等領域合作，共同支持和促進全球可持續發展。

報導還引述蘇納克的話表示，英國尊重中國的歷史文化，重視中國在國際體系中發揮的重要作用。英方願同中方進行建設性、坦誠對話，加強經貿、科技等領域務實合作，妥善處理分歧，共同應對氣候變化等全球性挑戰，構建穩定和互惠的英中關係。