摩洛哥「建築藏致命傷」一晃就倒！　專家：2千死不意外

▲ 脆弱的房屋被強震震垮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

摩洛哥8日晚間規模6.8強震已奪走逾2000人性命，專家及當地建築師指出，儘管政府在19年前一場強震後加強建築法規，但建商往往偷工減料，且震央附近偏遠鄉村居民大多請不起建築師，建築幾乎都是以泥磚、石頭和木樑組成的傳統結構，在地震中十分脆弱，因此龐大的死亡人數並非意料之外。

《印度時報》報導，這起地震震央位於馬拉喀什（Marrakech）以南70公里的豪茲省（Al Haouz）伊吉爾村（Ighil）附近，而豪茲省以高阿特拉斯山脈上風景優美的村莊、山谷及建於山坡上的村落聞名。當局仍在努疏通豪茲省道路，以便救護車及救難人員通過，但村莊與村莊之間距離太遠，了解破壞程度仍需要時間。

阿斯尼（Asni）地區坦斯加特村（Tansghart）位在靠近震央的偏遠山區，房屋由泥磚、石頭及木樑建成，不耐震的傳統結構全被震垮，幾乎沒有建築倖免，全村被瓦礫覆蓋。據《路透社》記者說法，這裡是馬拉喀什以南鄉村中災情最嚴重的地區，官員稱有逾千人在此罹難。

▲ 強震後的社區淪為廢墟。（圖／達志影像／美聯社）

倫敦大學學院地球物理暨氣候災害榮譽退休教授麥蓋爾（Bill McGuire）指出，在鮮少發生破壞性強震的地區，建築結構不夠堅固，無法承受強烈晃動，因此許多房屋倒塌，造成大量傷亡，「我估計死亡人數將再度攀升至數千人」，就像其他大地震一樣，餘震可能導致更多傷亡，且阻礙救援工作。

根據《紐約時報》，摩洛哥建築師也指出，儘管政府近年努力提高建築抗震標準，仍有許多建商為降低成本而無視法規。北部城市卡薩布蘭加（Casablanca）建築師阿馬齊爾（Anass Amazirh）坦言，考慮到這個國家的建築狀況，「這樣的死亡人數某種程度上是意料中的。」

摩洛哥國家建築師協會前主席法爾卡尼（Omar Farkhani）則分析，豪茲省災情慘重的原因可能是居民無力負擔建築師費用，只能自己蓋房或請低階石匠幫忙，且加蓋樓層時通常是在沒有地基的脆弱泥磚牆上鋪設混凝土板，「混凝土板就像在漂浮一樣，只要輕輕一震，牆壁就會倒塌，樓板砸到人身上。」

▲ 48歲男子歐馬爾 （Moulay Omar）走進豪茲省村莊Moulay Brahim一棟被震垮的房屋。（圖／路透）

法爾卡尼說明，2004年一起規模6.5地震摧毀地中海港口城市胡塞馬（Al Hoceima）周圍村莊，房屋被夷為平地，造成約630人死亡，震後摩洛哥當局開始修訂建築法規，2011年推出新法，提升建築抗震能力，將全國劃分為5個地震區，每個區域標準不同，其中胡塞馬被歸類為地震風險最高的地區，豪茲省風險則屬中等。

但阿馬齊爾指出，新法上路後並非所有建築都經過翻修，尤其是鄉村及勞工階層社區，這些地區的建商通常私下僱用工人且偷工減料，使用脆弱的混凝土，鋼筋不足。當局也不常實施建物安全檢查，截至2019年，胡塞馬省36個城鎮中僅一個城鎮規劃部門有建築師。

經濟合作暨發展組織（OECD）2016年一份報告強調摩洛哥政府為預測地震付出的努力，但稱該國仍缺乏對地震活躍地區發生強震的應急計畫，「這些更極端的風險在其他國家經常發生，摩洛哥必須將其納入考量。」