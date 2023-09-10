日本陸生撿到皮夾「討20萬作報酬」　遭拒怒喊：當中國人要飯的？



▲中國留學生在東京撿到皮夾，索討信用卡額度20%作為報酬，遭到站務人員拒絕，氣到發文公審站務人員。（翻攝X@dabowagaga）

圖文／鏡週刊

一名中國留學生在東京撿到皮夾，隨後送到站務人員手上，但主張依法要求皮夾中5%到20%的金錢作為報酬，站務人員清點後告訴他，皮夾裡只有4、50元左右，大概只能給他10塊錢，這位中國留學生表示受到侮辱，因為錢包裡的「信用卡額度」最少20萬！他還放話要公審站務人員，讓5、6億的人知道這件事。

事情發生在本月的7號，一名中國留學生在東京新橋站撿到一個小包包，裡面有數十張證件以及數張信用卡，原PO表示，自己怕失主擔心，所以快速的將包包送到站務人員那裡去，但是話鋒一轉又表示「日本有個奇怪的法律規定，撿到物品與錢，可以申請與此物品與錢相同價值的百分之五到百分之二十的經濟補償」他就以此為據，向站務人員要求獲償。

原PO強調，「送包包過去的時候，站務人員都笑臉相迎，我一開口要經濟補償，他們立刻變臉，用鼻孔看人」，更表示「如果不是學校催著要繳學費，我才不會要這個錢」，隨後站務人員告訴他，檢查過後包包裡面只有50元左右的現金，要索討經濟補償大概只能拿到10元，聽完後原PO立刻翻臉。

他氣呼呼發文表示，「這是拿中國人當要飯的？簡直奇恥大辱！」他主張，包包裡面還有許多張信用卡，每張最少30萬日幣的額度，有些還會到100萬，加上包裡還有一些不記名交通卡，至少也有1、2千日幣的價值，威脅站務人員「如果把這件事情發上網路，至少會有5、6億的人知道，站務人員態度才緩和一點」不過最後原PO仍沒有如願按照信用卡的額度索討到補償，甚至因為態度過於激動，被站務人員報警處理，他氣得直罵：「怎麼給東西的時候那麼客氣，索討補償就變得像審犯人一樣。」

貼文一出，網友紛紛大酸他：「狼性就是了不起」「怪給學費？沒錢建議滾回中國」「那你撿到皮夾裏面有一疊空白支票打算怎麼樣？」「在中國撿到地契可以直接拿走20%的房子嗎？」「笑死 信用卡額度又不是財產」「撿到存摺不就發大財了」「中國人不是乞丐，但你是啊，還是很兇的那種」。



更多鏡週刊報導

33歲總監棄10年工作返家當「類全職兒女」 拒貼啃老標籤：彌補天倫樂

【有片】新疆天池15公尺水怪現身？ 16秒清晰片瘋傳！風景區員工：不是第一次

防颱奇招！老闆租12輛砂石車包圍海景餐廳 砸12萬元直呼「相對便宜啦」