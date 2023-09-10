　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本陸生撿到皮夾「討20萬作報酬」　遭拒怒喊：當中國人要飯的？

中國留學生在東京撿到皮夾，索討信用卡額度20%作為報酬，遭到站務人員拒絕，氣到發文公審站務人員。（翻攝X@dabowagaga）
▲中國留學生在東京撿到皮夾，索討信用卡額度20%作為報酬，遭到站務人員拒絕，氣到發文公審站務人員。（翻攝X@dabowagaga）

圖文／鏡週刊

一名中國留學生在東京撿到皮夾，隨後送到站務人員手上，但主張依法要求皮夾中5%到20%的金錢作為報酬，站務人員清點後告訴他，皮夾裡只有4、50元左右，大概只能給他10塊錢，這位中國留學生表示受到侮辱，因為錢包裡的「信用卡額度」最少20萬！他還放話要公審站務人員，讓5、6億的人知道這件事。

事情發生在本月的7號，一名中國留學生在東京新橋站撿到一個小包包，裡面有數十張證件以及數張信用卡，原PO表示，自己怕失主擔心，所以快速的將包包送到站務人員那裡去，但是話鋒一轉又表示「日本有個奇怪的法律規定，撿到物品與錢，可以申請與此物品與錢相同價值的百分之五到百分之二十的經濟補償」他就以此為據，向站務人員要求獲償。

原PO強調，「送包包過去的時候，站務人員都笑臉相迎，我一開口要經濟補償，他們立刻變臉，用鼻孔看人」，更表示「如果不是學校催著要繳學費，我才不會要這個錢」，隨後站務人員告訴他，檢查過後包包裡面只有50元左右的現金，要索討經濟補償大概只能拿到10元，聽完後原PO立刻翻臉。

他氣呼呼發文表示，「這是拿中國人當要飯的？簡直奇恥大辱！」他主張，包包裡面還有許多張信用卡，每張最少30萬日幣的額度，有些還會到100萬，加上包裡還有一些不記名交通卡，至少也有1、2千日幣的價值，威脅站務人員「如果把這件事情發上網路，至少會有5、6億的人知道，站務人員態度才緩和一點」不過最後原PO仍沒有如願按照信用卡的額度索討到補償，甚至因為態度過於激動，被站務人員報警處理，他氣得直罵：「怎麼給東西的時候那麼客氣，索討補償就變得像審犯人一樣。」

貼文一出，網友紛紛大酸他：「狼性就是了不起」「怪給學費？沒錢建議滾回中國」「那你撿到皮夾裏面有一疊空白支票打算怎麼樣？」「在中國撿到地契可以直接拿走20%的房子嗎？」「笑死 信用卡額度又不是財產」「撿到存摺不就發大財了」「中國人不是乞丐，但你是啊，還是很兇的那種」。

更多鏡週刊報導
33歲總監棄10年工作返家當「類全職兒女」　拒貼啃老標籤：彌補天倫樂
【有片】新疆天池15公尺水怪現身？　16秒清晰片瘋傳！風景區員工：不是第一次
防颱奇招！老闆租12輛砂石車包圍海景餐廳　砸12萬元直呼「相對便宜啦」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／基泰老董宣布辭職！　馬上離開現場
快訊／基泰老董道歉了！　兩度鞠躬
快訊／神隱3天　基泰老董終於現身了！
快訊／摩洛哥強震逾2千死　外交部：捐1604萬助重建
休旅車三寶擋救護車！臨停內側想嗆聲　國道警要罰了
快訊／內湖男女雙屍命案！　警封鎖調查
基泰協調住戶爆「不要找陳怡君」！　她對我們不友善

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

誰算錯？摩洛哥7.2規模地震美國卻估6.8　地震專家給答案了

日本陸生撿到皮夾「討20萬作報酬」　遭拒怒喊：當中國人要飯的？

摩洛哥強震世界領袖哀悼　艾菲爾鐵塔熄燈致哀

馬斯克與前歌手女友「密生第3胎」！　成10個孩子的爸

摩洛哥土地每年只移動0.4公分！　專家：板塊緩慢碰撞仍爆致命強震

全家喪命僅他獨活！3女兒遺體一具具拉出　摩洛哥男痛苦蜷縮瓦礫前

歷史地標毀了！摩洛哥12世紀清真寺淪廢墟　驚人對比曝光

17歲豪門千金整形死亡！手術中突「肺栓塞」　送院搶救不治

摩洛哥山區慘況曝光！重傷災民躺瓦礫「沒飯吃」　全村人挖墳埋屍

摩洛哥度蜜月遇強震！　日夫妻憶「恐怖搖晃1分鐘」：以為會死

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

基泰出包！整棟民宅將拆除　蔣萬安：公辦都更方式重建

誰算錯？摩洛哥7.2規模地震美國卻估6.8　地震專家給答案了

日本陸生撿到皮夾「討20萬作報酬」　遭拒怒喊：當中國人要飯的？

摩洛哥強震世界領袖哀悼　艾菲爾鐵塔熄燈致哀

馬斯克與前歌手女友「密生第3胎」！　成10個孩子的爸

摩洛哥土地每年只移動0.4公分！　專家：板塊緩慢碰撞仍爆致命強震

全家喪命僅他獨活！3女兒遺體一具具拉出　摩洛哥男痛苦蜷縮瓦礫前

歷史地標毀了！摩洛哥12世紀清真寺淪廢墟　驚人對比曝光

17歲豪門千金整形死亡！手術中突「肺栓塞」　送院搶救不治

摩洛哥山區慘況曝光！重傷災民躺瓦礫「沒飯吃」　全村人挖墳埋屍

摩洛哥度蜜月遇強震！　日夫妻憶「恐怖搖晃1分鐘」：以為會死

林凱威受傷辭退亞運　吳念庭替補與父親吳復連一起出征

台中優漾盃育苗羽球邀請賽祭高額獎金　32支球隊參加

《雲之羽》宮二根本「陸版陳冠霖」　本尊是短劇男神…眼神殺電翻

觸身球骨裂手腫一大包　葉子霆還想上：代跑沒問題

快訊／基泰董座陳世銘宣布辭職　對股東和社會大眾負責

老年病年輕化！女大生換褲子閃到腰　送醫查出「腰椎間盤突出」

《蒼鷺與少年》宮崎駿生涯最終作？吉卜力成員曝：他正構思新電影

3綠委連線搶「親子票」　新北樹林辦水上派對全濕身

誰算錯？摩洛哥7.2規模地震美國卻估6.8　地震專家給答案了

花錢當志工！號召民眾上山幫修路還要繳報名費　林業署活動惹議

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

國際熱門新聞

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

摩洛哥地震暴增至逾2000死！　全國哀悼3天

7歲女童出遊　竟找到2.95克拉鑽石

地標毀了　摩洛哥12世紀清真寺淪廢墟

摩洛哥6.8強震！男緊抱PS5逃出

摩洛哥山區災民沒飯吃　全村人挖墳埋屍

搭機隔壁狗狗狂放屁滴口水　夫婦崩潰求退款

全家喪命僅剩他！摩洛哥男親見女兒遺體拉出

客機滯留機場8hrs　乘客熱到戴氧氣罩呼吸

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

擦屁股「衛生紙用幾張」才夠？專家揭2關鍵

印尼規模6.0地震　深度僅9.9公里

馬斯克與前歌手女友「密生第3胎」！

更多熱門

相關新聞

丈夫與女活春宮　妻調監視器崩潰

丈夫與女活春宮　妻調監視器崩潰

高雄王姓鐵工廠老闆常閒暇之餘會參與廟會活動，因緣際會結識熊姓女廟友10年之久。去年中，2人深夜在王男工廠內幽會，並發生至少8次性行為，王妻覺得事有蹊蹺，調閱場內監視器，竟目睹2人在工廠內的活春宮，怒告侵害配偶權並求償151萬精神撫慰金。法院判決人夫與小三需須賠償25萬元。

網紅挑戰100天吃生牛排　驚人變化曝光

網紅挑戰100天吃生牛排　驚人變化曝光

竹市文化局長錢康明：夢到我擋人財路

竹市文化局長錢康明：夢到我擋人財路

公館餐廳老闆蹲廁門偷拍　員工親抓包

公館餐廳老闆蹲廁門偷拍　員工親抓包

「地下三層很簡單的工程」營建大老嘆

「地下三層很簡單的工程」營建大老嘆

關鍵字：

鏡週刊皮夾陸生信用卡

讀者迴響

熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

天心尪「30罐最愛」全被海關沒收

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

「阿花」找到了！窩懷裡嚇壞了

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

中原宿營噁心隊呼讓女學生崩潰　校方出面回應了

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

政府發錢！3萬元補貼「明天入帳」　5萬多人領得到

更多

最夯影音

更多
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面