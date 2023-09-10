他劈腿女友的鄰居！直呼健身教練太性感　「想再來一次」慘被打臉

▲男子自曝劈腿故事，還大讚外遇對象身材很好，想再來一次。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

國外一名男子投稿戀愛專欄表示，雖然和女友穩定交往中，但在一次烤肉聚會上，他禁不住誘惑和女友的鄰居發生性關係，對方是一名女健身教練，不但身材迷人還主動調情，沒想到，隔天女方只當作一夜情，他心裡想的卻是「再來一次」，不曉得是否該向女友坦白。專家則建議他，在決定好怎麼做之前別再靠近女鄰居了。

這名22歲男子將自己的「偷吃故事」投稿到英國太陽報戀愛專欄「Dear Deidre」，尋求兩性專家的意見。他提到女友23歲，第一次與她約會的時候，感覺自己就像中了樂透，女友既善良又忠誠，兩人相處愉快。然而，男子說「意志力從來都不是我的強項，我在另一位鄰居的烤肉會上敗給了誘惑。」

男子當天喝得太醉，女友隔天要上班所以提早回家，不料女友一離開，擔任私人健身教練的24歲女鄰居就開始找他調情，酒後邀他共舞，過程中身體越靠越近，女鄰居磨蹭他的大腿。男子表示，對方身材迷人，他也很欣賞她的自信，「我簡直不敢相信我的好運氣」。他還說，希望其他鄰居都喝醉了，否則總會有人曝光此事。

在女鄰居的邀約下，男子進到對方的公寓，發生性關係，他認為這感覺比和女友在一起時更棒，隔天醒來他很內疚，但女鄰居沒有任何反應，還說只是一次酒後亂性，要他別因此失眠。不過，男子糾結的是，自己似乎對女鄰居產生感情，無法停止幻想和鄰居再次做愛，提問是否應該告訴女友。

專欄筆者回覆男子，應該先問問這次劈腿是否只是一次令人後悔的事，會不會擔心因此失去女友，還是這段關係其實已經走到盡頭？誠實雖然可以減少男方的罪惡感，卻會對女方造成傷害，但若真的覺得其他人會通風報信，那還是自己跟女友坦白來得更好。文末也建議男子，在做出決定之前，不要再靠近這位性感的女鄰居了。