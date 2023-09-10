誰算錯？摩洛哥7.2規模地震美國卻估6.8　專家給答案了

▲摩洛哥有不少建築在日前的百年強震中被摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

摩洛哥8日深夜爆發世紀強震，至今已奪走逾2000條人命。對於此次地震，摩洛哥國家地球物理研究所測得地震為芮氏規模7.2，但美國地質調查局的估計則較低，只有規模6.8，令不少人疑惑究竟為何會出現數字上的差異。

A destructive Magnitude 6.8 quake occurred in Morocco, a country in Africa, earlier today. More than 200 people were killed and hundreds more were injured, according to reports.



This is considered the strongest in that part of Africa in 120 years, as per USGS. pic.twitter.com/tFJLGxyUM2 — ScienceKonek (@sciencekonek) September 9, 2023

據《紐約時報》報導，摩洛哥與美國測得的數字差異顯示了地震強度測量的複雜性。地震學家厄爾（Paul S. Earle）指出，美國地質調查局利用全球各地的站點進行測量，以便在全球範圍內對地震進行比較，但摩洛哥當局可能使用了當地的氣象站，才導致測量結果出現差異。

地球科學家菲格雷多（Paula Figueiredo）補充，地震規模的初始讀數通常是自動生成的，但由於數據的質量取決於多項因素，因此需要靠多位地震學家來進行修正與審查，後續還可能需要納入來自軌道衛星等數據來提高準確性，而這項任務可能需要耗時幾天才能完成。

▲摩洛哥強震後，不少災民因失去家園必須在戶外過夜。（圖／達志影像／美聯社）

地震學家勃列特（Jascha Polet）也表示，從數字來看，7.2和6.8的地震規模雖然看似差異不大，但由於地震是按對數尺度測量的，因此這意味著規模7.2的地震強度比6.8大了2.5倍，釋放能量也多了4倍，因此精確測量地震規模是評估未來風險的關鍵因素；科學家也可藉此預測餘震的直接風險，以及一個地區發生更多大地震的長期可能性。

然而，地震規模只是影響地表震動強度的一個因素，其他因素還包括地震發生的深度、當地的岩石類型，甚至是地面斷裂的方向，因此全面了解地震事件的威力和影響，需要綜合考慮多方面的因素，而這也是地震學家在研究和測量過程中的重要工作之一。