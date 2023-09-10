歷史地標毀了！摩洛哥12世紀清真寺淪廢墟　驚人對比曝光

▲丁梅爾清真寺（Tinmal Mosque）被震毀。（圖／翻攝自社群平台X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

摩洛哥8日世紀強震奪走超過2000人性命，數百年歷史的建築物承受不住強烈搖晃倒塌，包括位置靠近震央的丁梅爾清真寺（Tinmal Mosque）。丁梅爾清真寺建於12世紀，被認為是穆瓦希德建築的重要典範。

The Tinmal Mosque, a historical structure dating back to the 12th century located in the High Atlas mountains of Morocco and renowned for its Almohad architecture, has been reduced to ruins in the aftermath of the devastating earthquake. pic.twitter.com/ijALCucM97 — Morocco World News (@MoroccoWNews) September 9, 2023

綜合每日電訊報、CNN等報導，摩洛哥8日地震發生後，各地歷史地標遭破壞的照片與影像開始流傳，其中丁梅爾清真寺受到的嚴重破壞最受外界關注。丁梅爾清真寺於西元1156年由穆瓦希德王朝第一任哈里發阿布杜勒慕敏（Abd Al Mumin）打造，也是現今摩洛哥全境僅有的2座對非穆斯林訪客開放的清真寺之一。

丁梅爾清真寺的位置就在高阿特拉斯山脈的丁梅爾村，在過去這800年間一直矗立著。然而在這場強震發生後，丁梅爾清真寺的牆壁、宏偉建築淪為廢墟。

▲馬拉喀什舊城區部分城牆損壞倒塌。（圖／CFP，下同）

在距離阿特拉斯山脈約104公里的旅遊勝地馬拉喀什（Marrakesh），歷史悠久的舊城區狹窄街道上，到處散落建築物倒塌後的瓦礫殘骸，這裡被稱為「Medina」，1985年被聯合國教科文組織列為世界遺產。但依據摩洛哥當地民眾發布的影片，歷史知名的紅牆遭到地震波及損壞，其中部分倒塌。

另據社群媒體流傳的影片，在馬拉喀什古老的德吉瑪廣場（Jemaa el Fna），一座清真寺尖塔部分倒塌。馬拉喀什許多歷史建築物無法抵禦地震來襲。