摩洛哥強震世界領袖哀悼　艾菲爾鐵塔熄燈致哀

▲艾菲爾鐵塔熄燈致哀。（圖／翻攝自社群平台X）

中央社馬拉喀什9日綜合外電報導

摩洛哥高阿特拉斯山（High Atlas）地區發生強震，全球領袖和外交界人士紛紛向摩洛哥表示哀悼與支持，法國艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）也熄燈致哀。

法新社報導，摩洛哥當局表示，這起6.8強震已造成2000多人死亡，另外2000多人受傷，其中許多人傷勢嚴重。

●歐洲

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示：「在這場可怕的地震之後，向摩洛哥人民表示聲援和支持…西班牙與這場悲劇的受害者站在一起。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示：「我們掛念著這場毀滅性地震的受害者。我們向所有受影響的人表示同情。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則說，他感到「震驚」，「法國隨時準備提供急救幫助」。

梵蒂岡指出，教宗方濟各在震後對摩洛哥「深表同情」。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則強調「義大利願在此一緊急事件中支持摩洛哥」。

●俄羅斯、烏克蘭

俄羅斯和烏克蘭領導人也表達了慰問，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）和所有摩洛哥民眾表達最深切的哀悼。

澤倫斯基在社群媒體上表示：「在這個悲慘時刻，烏克蘭與摩洛哥站在一起。」

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則在寫給摩洛哥國王的信中表示：「我們與友好的摩洛哥人民同感痛苦與悲傷。」

●印度、土耳其

本週末主持20國集團（G20）峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，「對摩洛哥地震造成的人員傷亡感到極其痛苦」。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示會「在這個困難的時刻」，提供「我們摩洛哥兄弟各種支持」。

●中東

2021年8月與摩洛哥斷絕關係的阿爾及利亞，也向在地震中遇難的摩洛哥人民表示誠摯的哀悼。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，尼坦雅胡「指示所有政府機構和部隊向摩洛哥人民提供任何必要的援助，包括準備向該地區派遣援助代表團」。

伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）表示，已「準備好提供任何形式的援助，以應對毀滅性地震的影響。」

●非洲

奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）向摩洛哥國王表達哀悼之意：「面對這一逆境，奈及利亞將繼續與摩洛哥站在一起，幫助摩洛哥從這一不幸事件中恢復、重建並變得比以往任何時候都更加堅強。」