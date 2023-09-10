烏克蘭情報局：俄在占領區部署42萬大軍　重兵嚴防烏軍突圍

▲烏東城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）6日一處市場遭到俄軍火箭彈攻擊，造成16人死亡。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭國防部情報總局副局長史基比茨基（Vadym Skibitskyi）在雅爾塔歐洲戰略會議上透露，俄羅斯在包括克里米亞半島在內的占領土地上，集結超過42萬名士兵。

綜合彭博、烏克蘭真理報、法新社報導，俄羅斯軍隊正試圖阻止烏克蘭反攻奪回土地，史基比茨基推估，光是俄軍士兵人數就有42萬多人，這還不包括在烏克蘭境內支持俄羅斯扶植政府的俄羅斯國民警衛隊、其他機構、特種部隊與俄羅斯安全部隊。

史基比茨基還說，俄羅斯已在烏克蘭邊境部署46個伊斯坎德飛彈發射器，且過去這一個月以來，俄軍一直在克里米亞積極發動攻擊，「他們部署在克里米亞的無人機被用來攻擊我們的伊斯梅爾港（Izmail）和雷尼港（Reni）」。

今年6月，烏克蘭在東部及南部發動反攻，但遭到俄軍激烈抵抗，基輔軍隊還在東北部地區哈爾科夫周邊與俄方交戰。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Malyar）指出，俄羅斯想在哈爾科夫地區展開報復行動，俄軍正試圖驅散東部的烏克蘭軍隊，「這樣我們就沒辦法把他們集中在巴赫姆特附近，我們在那裡成功推進。」她承認，敵軍很強大，擁有更多的人力與武器，且過去一周俄軍向烏克蘭東部戰線陣地發射近40萬枚砲彈。