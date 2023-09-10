曾到台灣救災！西班牙31人13犬赴摩洛哥搜救　拚黃金72小時搶命

▲西班牙集結3支志願搜救隊前往災區，分別是無國界消防員組織、世界消防員組織和救難犬專家組織。圖為無國界消防員組織成員。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者胡家綺馬德里10日專電

摩洛哥馬拉喀什市西南方8日晚間發生的強震已造成逾2000人死亡，西班牙9日晚間集結3支志願搜救隊前往災區，包括31名消防員和13隻救難犬，趕在黃金72小時內搶救人命。

▲▼消防員與救難犬同行，準備出發前往摩洛哥搜救。（圖／達志影像／美聯社，下同）

西班牙「國家報」（El País）報導，根據摩洛哥內政部最新統計數據，這場芮氏規模6.8的強震造成逾2012人喪生、超過2000人受傷。

當晚地震之強烈，連以直布羅陀海峽與摩洛哥相隔的西班牙安達魯西亞地區（Andalucía）沿海城鎮都有震感。

為了趕在救援黃金72小時內搶救人命，西班牙由3個非政府組織包括「無國界消防員組織」、「世界消防員組織」和「救難犬專家組織」組成的志願搜救隊，共31名消防員和13隻搜救犬在9日晚間整備集結，準備搭渡輪至西班牙在北非的飛地休達（Ceuta），等候摩洛哥政府批准前往馬拉喀什市支援救難工作。

根據西班牙ABC日報，西班牙「救難犬專家組織」自1999年以來，曾到許多國家的災區救援，包括哥倫比亞、海地、土耳其等，甚至去過台灣。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）今年8月初的私人假期正是與家人在馬拉喀什市度過。他在社群媒體X上向摩洛哥表達慰問，他說，「我向摩洛哥人民表達聲援與支持，西班牙與這場悲劇的罹難者和家屬同在」。

正在印度新德里參加20國集團（G20）峰會的西班牙外交部長阿爾巴雷斯（José Manuel Albares）說，儘管摩洛哥尚未要求，西班牙政府已向摩洛哥當局表示支持救援行動與重建工作的意願。

▼圖為歷史悠久的旅遊之都馬拉喀什（Marrakech）地震後的樣貌。（圖／路透，下同）

▼ 摩洛哥民眾站在一棟受損建築物前方。（圖／CFP）