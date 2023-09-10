摩洛哥強震當下「房子傾斜」父抱子狂奔逃出　鄰居一家卻沒能活命

▲摩洛哥發生強烈地震後，48歲男子穆萊·歐馬爾（Moulay Omar）走進一棟被震垮的房屋。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

北非摩洛哥發生120年來規模最大的6.8強震，人們從床上驚醒逃往街上，山村古城大量建築物倒塌，根據摩洛哥內政部表示，目前死亡人數超過2000人，受傷人數則為2059人，其中1400多人傷勢嚴重。一名爸爸當下感受到房子傾斜，邊跑邊將孩子帶出來屋外，遺憾的是，鄰居家的人未能逃出來。

More CCTV video of the M6.8 earthquake that hit Morocco last night. I have no words!!! pic.twitter.com/pyoGSHzc0J — Volcaholic (@volcaholic1) September 9, 2023

根據美聯社報導，一名受災男子表示，地震發生當下盤子和壁掛物品像雨滴般落下，人也被撞倒在地，地震摧毀了磚頭和石塊砌成的牆，整個社區都被瓦礫覆蓋。高阿特拉斯山脈（High Atlas）的蜿蜒山路上每個城鎮都受到嚴重破壞，偏遠村莊災後失去電力、電訊服務，基本上宛如與世隔絕。

▲摩洛哥強震，磚石砌成的房屋牆壁被震垮。（圖／路透）

倫敦大學學院（UCL）地球物理與氣候災害榮譽退休教授Bill McGuire表示，「問題在於，這是發生在過去鮮少有破壞性地震的地方，建築物構造不夠堅固，無法應對強裂地面震動，許多建築物因此倒塌，導致大量人員傷亡。」美國地質調查局（USGS）稱，摩洛哥當地時間8日晚間11時11分發生規模6.8地震，晃動持續了幾秒，相隔19分鐘再發生規模4.9餘震。

This was the moment a powerful magnitude 6.8 earthquake struck Morocco near Marrakesh on Friday night, killing hundreds of people and destroying ancient buildings pic.twitter.com/EKZ4uPP8p9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 9, 2023

路透社報導指出，在靠近震央的村莊Amizmiz，救援人員徒手在廢墟中搜索，倒塌的磚石幾乎堵住了狹窄街道，增加救援難度，當地一家醫院外頭就擺著大約10具用毯子覆蓋住的遺體，人們悲傷地站在一旁。一名男性災民說，「我感覺到腳下的大地在晃動，房子逐漸傾斜，我狂奔將孩子救出去，但我的鄰居們卻來不及。不幸的是，那個家庭沒有人活下來，父子已被發現死亡，他們還在搜索那對母女。」

▲摩洛哥民眾睡在街道旁。（圖／路透）

摩洛哥王室9日表示，摩洛哥宣布開始為期3天的全國哀悼日，期間全國官方設施將降半旗哀悼。國王穆罕默德六世（Mohammed VI）下令武裝部隊動員專門的搜救隊與野戰外科醫院，他也將於9日訪問受災最嚴重的地區。儘管各國紛紛表示願意提供幫助，但摩洛哥政府尚未正式提出請求。

▲摩洛哥偏遠山區災後宛如與世隔絕。（圖／路透）

今年2月土耳其發生規模7.8強震，造成5萬多人死亡，土耳其也表態願意提供支援。英國南安普敦大學（University of Southampton）結構與地震工程副教授Mohammad Kashani將這次摩洛哥災後與土耳其強震的照片進行比較後表示，「該地區到處都是古老歷史建築，主要是磚石結構，我看到倒塌的鋼筋混凝土結構都很老舊，不然就是不符合標準。」

▼摩洛哥8日深夜強震，距離震央最近的主要城市馬拉喀什（Marrakech）出現災情。（圖／路透）