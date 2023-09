摩洛哥強震當下「房子傾斜」父抱子狂奔逃出　鄰居一家卻沒能活命

▲摩洛哥發生強烈地震後,48歲男子穆萊·歐馬爾(Moulay Omar)走進一棟被震垮的房屋。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

北非摩洛哥發生120年來規模最大的6.8強震,人們從床上驚醒逃往街上,山村古城大量建築物倒塌,根據摩洛哥內政部表示,目前死亡人數超過2000人,受傷人數則為2059人,其中1400多人傷勢嚴重。一名爸爸當下感受到房子傾斜,邊跑邊將孩子帶出來屋外,遺憾的是,鄰居家的人未能逃出來。

More CCTV video of the M6.8 earthquake that hit Morocco last night. I have no words!!! pic.twitter.com/pyoGSHzc0J