摩洛哥地震暴增至逾2000死！　全國降半旗哀悼3天

記者張靖榕／綜合外電報導

摩洛哥馬拉喀什市（Marrakech）西南方8日發生規模6.8強震，此前通報死亡人數為1037人，最新通報顯示罹難者人數大增，至少2012死，另有2059人受傷。根據摩洛哥內政部統計，至少1404名傷者情況危急。當局宣布全國哀悼3日，所有公共建築降半旗致哀。

摩洛哥國營電視台「Al Aoula」引述內政部統計，目前死亡人數已攀升至逾2000人，另2000名傷者中逾半情況危殆。

▲摩洛哥世紀強震。（圖／路透）

摩洛哥高阿特拉斯山（High Atlas）地區發生強震，目擊者指出，處處可見受損的建築物與街道。美國地質調查局（USGS）指出，這是該地區方圓500公里內超過一世紀以來的最強震。

除了人員傷亡外，位在震央附近的旅遊之都馬拉喀什也有許多百年歷史的老建築倒塌。

▲▼ 摩洛哥8日深夜發生地震。圖為歷史悠久的旅遊之都馬拉喀什（Marrakech）震後。（圖／路透）

人在摩洛哥的CNN工作人員布朗（Benjamin Brown）形容，地震發生後，有人離開飯店住處前往寬闊之處，起初眾人情緒平靜，還不清楚發生什麼事，但當開始注意到其他人的傷勢時，恐慌開始擴散，有些人頭部受傷流了許多血，傷患多到救護車拒載受傷女子。

天空新聞非洲記者埃爾巴吉爾（Yousra Elbagir）指出，地震發生後不久，通往該國最大城市卡薩布蘭卡（Casablanca）的道路塞爆，許多人希望能盡快離開馬拉喀什，預計接下來增加的罹難者將集中在震央附近的阿特拉斯山村落，這裡難以到達，也代表外界救援會更慢抵達當地，山區村落的災情狀況令人擔憂。