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7歲女童慶生旅遊　玩累一坐竟找到「2.95克拉鑽石」

▲▼天選之人？7歲女童出遊獲終身朋友 找到2.95克拉「金棕色鑽石」。（圖／翻攝自鑽石坑州立公園官網）

▲美國7歲女孩慶生，竟在公園撿到2.95克拉鑽石。（圖／翻攝自鑽石坑州立公園官網）

記者趙蔡州／綜合報導

根本天選之子，美國一名7歲女孩艾絲朋（Aspen Brown）1日與家人一起到阿肯色州鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）慶生時，因為想休息而走到園內一個大石頭旁邊，沒想到因此找到了一顆2.95克拉金棕色鑽石。鑽石坑州立公園表示，艾絲朋找到的鑽石，是今年遊客找到的第二大鑽石。

根據USA TODAY報導，艾絲朋1日與爸爸、祖母一起到阿肯色州鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）歡慶生日，當時她與家人在園區內鑽石搜尋區的田野上欣賞風景，不久後她告訴爸爸想要休息，接著跑到旁邊一個大石頭準備坐下，沒想到因此找到一顆2.95克拉金棕色鑽石。

艾絲朋的爸爸路德（Luther Brown）告訴園方工作人員說，「當時女兒走一走覺得太熱了，說想要坐下來休息一會兒，於事就走到柵欄旁邊一些大石頭旁，不久後她突然跑向我，對著我開心說『爸爸、爸爸，我發現了一個（鑽石）。」

艾絲朋跟家人一起把鑽石帶到園區的鑽石探索中心，請中心鑒定人員確認鑽石的真偽，結果證實艾絲朋找到的確實是一顆2.95克拉金棕色鑽石，也是該園區今年遊客中找到的第2大鑽石，僅次於3月發現的一顆3.29克拉棕色鑽石。

▲▼天選之人？7歲女童出遊獲終身朋友 找到2.95克拉「金棕色鑽石」。（圖／翻攝自鑽石坑州立公園官網）

▲艾絲朋鑽石呈現金棕色，沒有破碎的刻面，其中一側有一個小裂縫。（圖／翻攝自鑽石坑州立公園官網）

公園管理處主管韋蒙（Waymon Cox）說，艾絲朋找到的鑽石呈現金棕色，表面看起來閃閃發光，「它是一顆完整的晶體，沒有破碎的刻面，其中一側有一個小裂縫，應該是鑽石生成時形成的，這是我最近幾年見過最美麗的鑽石之一」。至於鑽石的預估價值，園方並沒有公布

根據公園的習慣，遊客可以為他們找到的鑽石取名。路德表示，女兒把她找到的鑽石命名為「艾絲朋鑽石」，「女兒沒有使用任何技巧就找到它，她只是剛好在正確的時間，出現在正確的地點」。

鑽石坑州立公園每天都能發現1至2顆鑽石，自1906年有人找到第一顆鑽石至今，鑽石坑總共出土了超過75000 顆鑽石。遊客可租用採掘、過篩工具尋寶，可以保留他們發現的鑽石，園方也免費提供園內所有岩石礦物的證明。

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