美加軍艦通過台灣海峽　第7艦隊：展現美國對自由開放印太承諾

▲美國一艘勃克級(Arleigh Burke-class)導向飛彈驅逐艦與加拿大一艘巡防艦9日例行性穿越台灣海峽。(圖/U.S. 7th Fleet)

文/中央社

美國海軍在聲明中指出,一艘美國和一艘加拿大軍艦9日通過台灣海峽。報導指出,兩國海軍上一次曾經於6月執行通過此一敏感水道的聯合任務。

美國海軍第七艦隊(U.S. 7th Fleet)公共事務部今天發布新聞稿指出,美國勃克級(Arleigh Burke-class)導向飛彈驅逐艦強生號(USS Ralph Johnson)和加拿大皇家海軍哈利法克斯級(Halifax-class)巡防艦渥太華號(HMCS Ottawa)9日例行性穿越台灣海峽。

聲明指出,兩艘軍艦通過可以依照國際法自由航行和飛越的水域。

聲明強調,強生號和渥太華號聯合通過台灣海峽「展現美國和我們的盟友及夥伴對自由開放印太地區所作承諾」。

「諸如此類的合作代表我們邁向區域安全繁榮的核心作法,所有國家的飛機和船舶都可以在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務。」

國防部晚間發布新聞稿指出,美國驅逐艦及加拿大巡防艦各一艘,今天由北向南航經台灣海峽,通過海峽期間,國軍全程掌握周邊海、空域動態,狀況正常。

USS Ralph Johnson (DDG 114) and HMCS Ottawa (FFH 341) conducted a routine Taiwan Strait transit September 9 (local time) through waters where high-seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



