21歲單車選手為超車「與對向車相撞」不治！　環北海道賽全面喊卡

記者王佩翊／編譯

日本北海道自由車環公路賽「環北海道單車賽」（ツール・ド・北海道）集結全球20個隊伍與100名選手，然而開賽首日就發生重大意外。一名參賽的21歲男大學生為了超車而騎向對向車道，卻與來車相撞，傷勢嚴重，搶救1天後仍不治，而為期3天的大會也宣布全面喊停。

根據《北海道新聞》報導，就讀於中央大學的21歲男性選手五十嵐洸太8日參加環北海道單車賽，當天上午11時40分左右，他與其他選手正騎行於上富良野町的山區路段，然而五十嵐因想要超越前方的選手，於是騎到對向車道，沒想到卻遭到一輛由63歲男子駕駛的小客車撞上。

由於撞擊力道過大，小客車的前擋風玻璃直接撞出一個大洞，而五十嵐則因傷勢嚴重心肺功能停止，經過1天的搶救仍於9日身亡。另外，小客車駕駛則是受到輕傷。

根據調查，發生事故的路段不屬於警方交管區域，是由主辦單位委任保全公司進行交通管理，至於為何仍有車輛進入，則仍待調查。不過主辦單位指出，小客車疑似是在交管時間以前就進入該區域，因此才會沒有注意到。

此外，主辦單位僅取得單向車道的道路使用授權，因此根據規定，選手只能在單側車道騎行，且主辦方事前已多次叮囑選手，原則上只能在單側車道騎行，且就算是在交通管制區間也不可以騎到對向車道。

環北海道單車賽8日發生事故後已暫停，隨著男大學生死亡，比賽也正式宣布取消。而環北海道單車賽至今已舉辦37次，是首次因為事故而中斷。

根據大會官網指出，2023年「環北海道單車賽」（ツール・ド・北海道）原定在8日至10日連續舉辦3日，範圍遍及北海道北部與北海道東部4個市17個町，全程共計532公里，共有來自國內外20個隊伍、約100名選手出賽。