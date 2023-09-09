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粗心護理師出包！嬰兒接種疫苗「劑量多了18倍」　腿腫化膿痛2年

▲▼阿蒂卡控訴粗心的護理師為兒子打了多18倍劑量的卡介苗，導致兒子腿腫化膿。（圖／翻攝自TikTok）

▲阿蒂卡控訴粗心的護理師為兒子打了多18倍劑量的卡介苗，導致兒子腿腫化膿。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

嬰兒出生後都會被安排接種卡介苗（BCG）以避免感染致命的結核病，然而馬來西亞有一名媽媽卻投訴，醫院粗心的護理師竟為她兒子施打了多18倍劑量的疫苗，導致兒子「腿腫化膿」。

綜合當地媒體報導，這起醫療事故發生於2021年，但女網友阿蒂卡（Atiqah Mukhtar）最近才在TikTok上曝光整起事件的經過。阿蒂卡表示，她2年前在某家私立醫院生產後，護理師便依規定，為剛出生的兒子接種卡介苗。

@atiqahmukhtar_

Kenapa saya terpaksa korbankan kerja dan gaji saya selama 2 tahun ni?

♬ Peaceful - Calming Tune

這一切看似十分正常，但令阿蒂卡不解的是，兒子的左臂在被注射0.05毫升的疫苗後，右腿又被注射了0.9毫升的卡介苗，更糟糕的是，兒子的腳在接種疫苗後迅速地腫了起來，於是院方緊急將他送入中央醫院診治。

阿蒂卡指出，這起意外明顯是相關醫院的護理師疏忽所致，但由於這是大馬首次出現過量注射卡介苗的案例，因此醫師完全不知該如何處理，更無法預測兒子未來會有何副作用，兒子也在住院觀察一周後便被院方安排出院。

@atiqahmukhtar_ Replying to @Yahananaa ♬ Peaceful - Calming Tune

兒子回家後，一開始並沒有出現什麼異常，不料一個月後，阿蒂卡發現兒子每晚啼哭不止，右側大腿還長了一個化膿的腫塊，於是她再次將兒子送入醫院檢查。自此，阿蒂卡每個月都必須帶兒子回醫院覆診，而她也為此拿了2年的無薪假，以便全心照顧生病的兒子。

阿蒂卡表示，兒子事隔2年後才終於恢復健康，但她也擔心疫苗的副作用會在未來像定時炸彈一樣突然爆發，「更讓我生氣的是，儘管院方已經道過歉了，但犯錯的護理師卻始終沒有親自道歉」。儘管阿蒂卡諮詢過多名律師，想要為兒子討回公道，卻被提醒勝訴機會不大，也沒有律師願意承接此案。

阿蒂卡的影片曝光後，至今已累積逾42萬次觀看。不少網友都十分同情阿蒂卡的遭遇，也鼓勵她提出訴訟；另外還有網友表示，卡介苗一般是在左臂上注射的，猜測護理師第二針是要在嬰兒右腿上注射B型肝炎疫苗，卻誤打成了卡介苗。也有網友安慰道，涉及醫療事故的醫護人員會被禁止與家屬聯繫，這或許是相關護理師遲遲沒有親自向阿蒂卡道歉的原因。

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