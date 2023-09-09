日經：中國iPhone禁令擴大至地方政府與國企　再禁AirPods等2產品

▲日經新聞引述消息人士稱，中國已經將禁用iPhone的規定擴大實施至國有企業與地方政府。圖為中國大陸過去iPhone 14開賣。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

華爾街日報6日援引知情人士消息指出，中國下令中央政府機關官員不得在工作時間與場所使用蘋果公司的iPhone及其他外國品牌設備。然而，日經新聞報導，中國已將禁令擴大到地方政府與國有企業，至少一家國企要求部分員工自10月起不得攜帶iPhone、Apple Watch手錶和AirPods耳機，明年3月全體員工皆禁用。

彭博社引述匿名知情人士表示，中國部分政府機構已開始指示員工不要把iPhone帶到工作中，中國可能準備將原先僅限於敏感部門的禁令，擴大適用於國有企業與其他政府單位，不過由於目前沒有正式書面通知，尚無法得知會影響多少機構或企業，執行的嚴格程度可能也有差異，有些甚至可能徹底禁止員工平時使用這些設備。

日經新聞則獲得了包含一名中國政府雇員在內的消息來源指出，事實上自今年8月以來這些iPhone禁令已經擴大到地級市（prefectures）等地方政府，以及中國國有企業的員工。

北京一家國有企業的女性員工向日經透露，她在9月初收到相關保密通知，禁令將從10月1日起適用於涉及商業機密的部門，明（2024）年3月起適用於全體員工，且最新的通知將Apple Watch與AirPods列管，禁止帶入工作場所。她還表示，過去3年來由於公司「建議」不要用iPhone，大多數員工早就不把iPhone用於工作，但很多人仍以個人用途使用。

中國2018年開始將規定政府機關採購與使用國產電子設備，自2020年左右開始實施中央政府機關人員上班禁用外國設備的規定，但華爾街日報與路透社6日都刊出報導稱，上周官員們透過聊天群組或會議被通知禁令擴大至iPhone智慧型手機。由於大中華地區（中港台）是蘋果最大市場之一，占其收入近5分之1，消息一出，蘋果在美國股市6日、7日股價連跌6%以上，8日開盤小漲1%，收盤仍有0.35%漲幅。