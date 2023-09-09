　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日經：中國iPhone禁令擴大至地方政府與國企　再禁AirPods等2產品

▲▼中國大陸iPhone開賣。（圖／CFP）

▲日經新聞引述消息人士稱，中國已經將禁用iPhone的規定擴大實施至國有企業與地方政府。圖為中國大陸過去iPhone 14開賣。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

華爾街日報6日援引知情人士消息指出，中國下令中央政府機關官員不得在工作時間與場所使用蘋果公司的iPhone及其他外國品牌設備。然而，日經新聞報導，中國已將禁令擴大到地方政府與國有企業，至少一家國企要求部分員工自10月起不得攜帶iPhone、Apple Watch手錶和AirPods耳機，明年3月全體員工皆禁用。

彭博社引述匿名知情人士表示，中國部分政府機構已開始指示員工不要把iPhone帶到工作中，中國可能準備將原先僅限於敏感部門的禁令，擴大適用於國有企業與其他政府單位，不過由於目前沒有正式書面通知，尚無法得知會影響多少機構或企業，執行的嚴格程度可能也有差異，有些甚至可能徹底禁止員工平時使用這些設備。

日經新聞則獲得了包含一名中國政府雇員在內的消息來源指出，事實上自今年8月以來這些iPhone禁令已經擴大到地級市（prefectures）等地方政府，以及中國國有企業的員工。

北京一家國有企業的女性員工向日經透露，她在9月初收到相關保密通知，禁令將從10月1日起適用於涉及商業機密的部門，明（2024）年3月起適用於全體員工，且最新的通知將Apple Watch與AirPods列管，禁止帶入工作場所。她還表示，過去3年來由於公司「建議」不要用iPhone，大多數員工早就不把iPhone用於工作，但很多人仍以個人用途使用。

中國2018年開始將規定政府機關採購與使用國產電子設備，自2020年左右開始實施中央政府機關人員上班禁用外國設備的規定，但華爾街日報與路透社6日都刊出報導稱，上周官員們透過聊天群組或會議被通知禁令擴大至iPhone智慧型手機。由於大中華地區（中港台）是蘋果最大市場之一，占其收入近5分之1，消息一出，蘋果在美國股市6日、7日股價連跌6%以上，8日開盤小漲1%，收盤仍有0.35%漲幅。

►華爾街日報：中國禁政府官員上班用iPhone　不能帶進辦公室

►中國擴大iPhone禁令　美兩黨議員憂西方企業「因美中緊張受創」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
鄧佳華又出事！偷拍女子裙底風光被逮
她曝基泰合作意向書「貓膩」　建商穩賺不賠
王力宏彩排突淚崩！　他心疼嘆：我是他會很想死
基泰負責人持續神隱！　蔣萬安重申嚴查重罰
NBA球星來台開球！「黑名單男子」突衝上熊抱　聯盟回應了
Lisa出道最大惹火尺度！連3天演「上空瘋馬秀」
拖板車上挖土機掉下來！砸破磚牆毀電桿　驚悚片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美法院裁定：白宮、FBI不得強迫社群媒體移除內容

砸大錢搭豪經艙　隔壁狗狗卻狂放屁滴口水！夫婦忍13hrs崩潰求退款

世紀強震820死！摩洛哥震央城鎮交通中斷　山區受災嚴重搜救難

21歲單車選手為超車「與對向車相撞」不治！　環北海道賽全面喊卡

摩洛哥世紀強震632死　專家點出2關鍵：可能造成大範圍破壞

日經：中國iPhone禁令擴大至地方政府與國企　再禁AirPods等2產品

大馬遊客「曼谷叫車」差點被賣豬仔？　泰警調查曝真相：全是誤會

粗心護理師出包！嬰兒接種疫苗「劑量多了18倍」　腿腫化膿痛2年

摩洛哥強震632死！聯合國承諾提供協助　各國領袖表達哀悼

颱風鴛鴦「沒登陸日本」仍釀3死！雨彈狂炸　17萬戶緊急避難

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

貓趴窗看鳥？他靠近嚇壞　「巨鷹」站陽台歪頭對望

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

美法院裁定：白宮、FBI不得強迫社群媒體移除內容

砸大錢搭豪經艙　隔壁狗狗卻狂放屁滴口水！夫婦忍13hrs崩潰求退款

世紀強震820死！摩洛哥震央城鎮交通中斷　山區受災嚴重搜救難

21歲單車選手為超車「與對向車相撞」不治！　環北海道賽全面喊卡

摩洛哥世紀強震632死　專家點出2關鍵：可能造成大範圍破壞

日經：中國iPhone禁令擴大至地方政府與國企　再禁AirPods等2產品

大馬遊客「曼谷叫車」差點被賣豬仔？　泰警調查曝真相：全是誤會

粗心護理師出包！嬰兒接種疫苗「劑量多了18倍」　腿腫化膿痛2年

摩洛哥強震632死！聯合國承諾提供協助　各國領袖表達哀悼

颱風鴛鴦「沒登陸日本」仍釀3死！雨彈狂炸　17萬戶緊急避難

U18／台日大戰吸票房　6319人刷新本屆賽事新高

獨家／鄧佳華又出事！店家門口偷拍女子裙底風光被逮

SVT《花樣青春》剛拍就出事！珉奎「弄丟護照」羅PD傻眼問：故意的？

最新疫苗受害審議！2年輕人打AZ、BNT後排尿困難　獲救濟金10~15萬

侯友宜宴請藍首長！　金溥聰、朱立倫現身「破除競辦、黨中央不合謠言」

臺師大攜手國科會與各縣市 打造新世代自主閱讀競賽

她曝基泰合作意向書「貓膩」　指建商穩賺不賠：把受災居民當笨蛋？

伍茲優質先發＋劉俊豪適時安　悍將二軍擊敗樂天

王力宏彩排一半突淚崩了！　邱瓈寬心疼嘆：我是他會很想死

美法院裁定：白宮、FBI不得強迫社群媒體移除內容

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

國際熱門新聞

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

快訊／摩洛哥強震296死　民眾逃難畫面曝

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

摩洛哥6.8強震恐破千人死亡

擦屁股「衛生紙用幾張」才夠？專家揭2關鍵

摩洛哥地震632死329傷　葡萄牙也在晃

2泰妹出國賺9萬月薪　慘淪落妓院1天14客

前員工揭「早上10點半」別去麥當勞　內幕曝光

與友人合買彩券爽中9億！樂透男9年後現況曝

網紅挑戰100天吃生牛排　驚人變化曝光

畫面曝！峇里島電梯急墜34樓　5人變形慘死

麥當勞員工曝：開進得來速「1動作」超NG

SOD真人版！人妻直播遭變態公公「磨蹭襲胸」

更多熱門

相關新聞

外媒曝AirPods明年換USB-C接口　未來新增體溫測量、聽力測試功能

外媒曝AirPods明年換USB-C接口　未來新增體溫測量、聽力測試功能

《彭博》資深科技記者古爾曼（Mark Gurman）在社交平臺上透露，蘋果計劃最早在2024年為AirPods和AirPods Max帶來 USB-C接口；另從長遠來看，蘋果計劃為其AirPods新增體溫測量、聽力測試等健康功能。

華為手機歸來　郭明錤：逼蘋果走出舒適圈

華為手機歸來　郭明錤：逼蘋果走出舒適圈

中國擴大iPhone禁令　引美兩黨議員憂慮

中國擴大iPhone禁令　引美兩黨議員憂慮

中國禁官員用iPhone　蘋果連兩日重挫逾6%、蒸發市值1900億美元

中國禁官員用iPhone　蘋果連兩日重挫逾6%、蒸發市值1900億美元

iPhone 15 要來了！預購時間曝光

iPhone 15 要來了！預購時間曝光

關鍵字：

中國iPhoneiPhone禁令禁用iPhone蘋果Apple WatchAirPods

讀者迴響

熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

包小柏女兒骨灰隨身帶

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面