摸到最危險植物！4歲女童冒「黑色水泡」　傷疤終身不會好

▲女童被大豕草燒傷，傷疤將留一輩子。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

野外踏青要小心！英國一名4歲女童近日與家人到柴郡的德拉米爾森林（Delamere Forest）旅遊，卻因碰到「英國最危險植物」大豕草（Giant Hogweed），被其汁液穿透長褲並在雙腳留下燒傷傷勢與黑色水泡，更讓女童父母心痛的是，醫師預期傷口疤痕永遠不會消退。

據《鏡報》報導，女童奧羅菈（Aurora Waters）在參觀途中向爸媽抱怨雙腳疼痛，但被家人們以為是「走累了而已」，直到上廁所時才被母親發現雙腳長出巨大水泡。爸媽隔天見傷口惡化，趕緊將她送醫，但奧羅菈的傷勢之重，很快又被轉院到兒童醫院燒傷科。

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醫師告訴奧羅菈父母，孩子傷勢「介於沸水及被火燒傷之間」，並表示這是遭大豕草汁液碰觸造成，讓母親聽了不寒而慄，「如果女兒當天穿的不是長褲，而是平時短褲，傷勢一定更嚴重」；父親則心疼女兒過去非常好動，但經過這次燒傷、長出黑水泡的身心創傷，只要看到植物就會問：「這是大豕草嗎？」而女兒被研判將留下終身傷疤，更讓他們心痛不已。

英格蘭林業局表示，過去從未在德拉米爾森林發現大豕草，事發當天有對女童緊急救護並建議就醫。而凡是有大豕草區域都會插上警告牌，若出現在人潮眾多區域，會盡快將其移於。林業局也呼籲民眾，如發現外來種且失控增長的大豕草要盡速通報。

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