大馬遊客「曼谷叫車」差點被賣豬仔？　泰警調查曝真相：全是誤會

▲馬來西亞網友到泰國曼谷旅遊，遇到司機種種詭異行徑，似乎是要把他們賣掉當豬仔，於是他們果斷跳車逃命。（圖／翻攝自Facebook／Andrew Tong）



記者張方瑀／綜合報導

先前有馬來西亞旅客到泰國曼谷遊玩時，指控出租車司機疑似想將一行5人賣往菲律賓，引發準備到泰國旅遊的遊客恐慌。泰國旅遊局9日澄清，事情發生後警方傳喚司機說明，結果發現這起案件應是溝通不良所產生的誤會。

臉書用戶Andrew Tong於5日發文表示，他們2男3女一行人在曼谷轎車準備去機場，結果司機一路的行為相當可疑，例如車窗全是黑的、鬼祟地撥打電話、問了他們來自哪裡。原PO稱，司機還在電話中提到菲律賓，且司機的導航地圖顯示的路線和他們不同，讓一行人感到相當害怕，藉故說要上廁所想下車，但司機也不肯，最後一行人只好趁著塞車時開門逃下車。

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根據馬來西亞《中國報》報導，這篇貼文立刻引發熱議，許多人也擔心到泰國旅遊遇到相同情況，因此泰國旅遊局隨即與警方合作展開調查，傳喚了叫車程式的營運商、開車的司機進行訊問，結果發現可能是司機和乘客間彼此溝通不良，才會發生這起誤會事件。

泰國警方表示，司機並沒有任何犯罪紀錄，而開出租車只是他的副業，平常從事醫療器材行業。司機解釋，他使用的地圖是叫車程式內建的，所有司機都必須使用該款地圖，所以可能和乘客顯示的路線不同。

另外司機也證實，自己確實在車上講了約55分鐘的電話，因為當天他的表弟出了車禍，所以自己才一直講電話討論賠償、就醫等問題，當下也不好掛電話。

至於旅客稱司機拒絕讓他們上廁所則是因為，當時他進入了強制右轉的交通壅塞車道，他沒有辦法半路停車，他告訴客人會去最近的加油站廁所，但遊客堅持去商場的廁所，與他沒有任何溝通。

▼原PO後又發文解釋相關細節。

