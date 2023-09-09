印尼女遭10男當街擄走！強行「帶回家結婚」　誇張畫面全被拍

▲約10名男子乘坐著小貨車，而後不顧女子極力掙扎，公然擄走她。（圖／推特Heraloebss）

文／CTWANT

「搶新娘」（Kahwin Tangkap）為印尼的傳統習俗，是指早已訂立婚約的男女，在舉行正式儀式前，新郎要到指定地點「搶走」新娘。未料，近幾年傳統卻逐漸變調，印尼日前有約10名男子，不顧女子極力掙扎，公然擄走她，得手時甚至還大聲歡呼慶祝。事後，警方成功救出女子，並逮捕涉案的男子，將他們扣押在警局進行調查。

此事件發生於9月7日，地點位於印尼西南松巴縣，從曝光的影片中可看見，有約10名男子乘坐著小貨車，而後不顧女子極力掙扎，公然擄走她，甚至得手時還大聲歡呼慶祝。

事後，警方將落網的4名嫌犯扣押在警局，同時也成功救出女子，女子目前由西南松巴縣警察進行保護，警方也強調，雙方從未交往過。

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警方指出，主嫌是男子尤哈尼斯（Yohanis Bili Tanggu），女方則是迪南西安（Dinansian Malo），他趁女方到當地探視奶奶時，策劃了「搶新娘」計畫，其他同夥則是數名親友，在擄走女子後，就帶回家中進行婚禮。

「搶新娘」為印尼的傳統習俗，是指早已訂立婚約的男女，在雙方家族同意下，新郎要到指定地點「搶走」新娘，新娘則要等待新郎到來，計畫成功後，男方父母會送上1匹馬和1把刀給女方家，並通知女方父母，新娘已經抵達男方家中，之後便會舉行訂婚儀式。

然而，近幾年傳統卻逐漸變調，變成強迫、威脅女性結婚的暴力行為，甚至有綁架擄人的情況，還有人會視之為展現「男子氣概」的行為。

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