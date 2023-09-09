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颱風鴛鴦「沒登陸日本」仍釀3死！雨彈狂炸　17萬戶緊急避難

▲▼鴛鴦颱風,線性雨帶,日本災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲鴛鴦雖未登陸日本，但仍然帶來致災性豪雨。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

儘管鴛鴦颱風8日晚間已轉為熱帶低氣壓，但仍為日本關東、東北地區帶來強烈雨勢，而發生線狀雨帶的千葉縣、茨城縣以及福島縣則分別出現3人死亡。此外，這3個縣市也出現多起淹水、土石崩塌災情，光是福島就有16萬9千戶接到避難指示，且至少有1萬900戶一度停電。

根據《朝日新聞》報導，鴛鴦8日晚間9時已在日本南方轉為熱帶低氣壓，雖然颱風沒有登陸日本，但仍導致千葉縣、茨城縣以及福島縣降下大雨，各地災情頻傳，甚至出現死亡案例。

▲▼鴛鴦颱風,線性雨帶,日本災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼此次豪雨已造成至少3起死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼鴛鴦颱風,線性雨帶,日本災情。（圖／達志影像／美聯社）

關東管區警察局千葉縣情報通信部機動通信課的49歲男性公務員神山智志8日下午2時40分與另外2名同事到戶外確認颱風受災情形時，意外從5公尺高處墜落，由於傷勢嚴重，送院搶救後不幸身亡。

茨城縣北茨城市則是有一名男子自8日晚間失蹤，隨後在9日上午被尋獲，不過送院搶救後仍死亡。另外，福島縣磐城市消防本部9日上午6時14分接獲路人通報稱，有人倒在水溝中。消防人員到場後，確認該名男子已經明顯死亡，目測年齡為70歲至80多歲。

福島縣磐城市、南相馬市以及楢葉町等3個地區共有16萬9000萬戶接到避難指示，且磐城市多條河川發生氾濫。東北電力福島支社指出，福島縣磐城市、大熊町以及浪江町約1萬900戶一度停電，而千葉縣也有超過100處發生土石崩塌意外。

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